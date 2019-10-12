Камера сняла, как угонщика настигла моментальная карма в виде кирпича

Британец чуть было не лишился своей машины из-за вора. Правда, угонщик оказался никудышный — и вместо автомобиля он ушёл с разбитым лицом и эго.

Мартин Крейг из Брандон Вилладж, Англия, на записях с камер видеонаблюдения обнаружил, что его Citroen Berlingo пытались украсть среди бела дня. Вот только злоумышленник оказался совсем никудышным. На кадрах видно, как, оглянувшись по сторонам, он изо всех сил бросает только что подобранный с земли кирпич в дверь автомобиля. Но что-то пошло не по плану.

Вместо того чтобы разбить стекло вдребезги, камень рикошетит и с силой летит обратно — прямо в лицо вору-неудачнику. Мужчина явно не был готов к такому повороту событий. После "столкновения" с жестокой реальностью он ещё несколько секунд не мог прийти в себя, а затем, униженный, убежал.

После увиденного хозяин проверил машину. На ней появилась лишь пара царапин, пишет Metro. Вскоре он опубликовал уморительные кадры на своей странице в "Фейсбуке", где пост, ожидаемо, стал вирусным.

Я просто расхохотался. Похоже, это просто карма для тебя Мартин Крейг

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