Пять самых нелепых попыток угнать пассажирский самолёт

Самолёт, следовавший из Сургута в Москву, сел в аэропорту Ханты-Мансийска после того, как один из пассажиров потребовал изменить маршрут полёта. К счастью, спецслужбы сработали оперативно и никто из пассажиров лайнера не пострадал, а "угонщик" оказался пьян. Лайф вспоминает ещё четыре странных попытки угнать самолёты за последние годы.

25 мая 2000 года — ограбление по-филиппински

Весной 2000 года мужчина, вооружённый гранатой и пистолетом, захватил рейс авиакомпании Philippine Airlines, следовавший из Давао в Манилу. История могла закончиться трагедией, если бы не глупость самого захватчика. Забрав у пассажиров все ценные вещи, он потребовал, чтобы экипаж позволил ему покинуть лайнер на самодельном парашюте. Бортпроводник не отказал и даже помог сопротивлявшемуся грабителю выпрыгнуть из люка. Тело преступника было найдено через три дня — он выжил при падении, но захлебнулся в болоте.

24 апреля 2011 года — дипломатический захват

В апреле 2011 года произошёл один из самых странных захватов самолётов в истории. Советник казахстанского представительства при ЮНЕСКО Валерий Толмачёв попытался угнать самолёт, следовавший из Парижа в Рим. Мужчина потребовал лететь в Ливию и угрожал зарезать стюардессу перочинным ножом. Члены экипажа самостоятельно нейтрализовали взбесившегося дипломата с помощью укола успокоительного. Позже выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством.

17 февраля 2014-го — захват самолёта пилотом

В феврале 2014 года экипаж авиалайнера "Эфиопских авиалиний", следовавшего в Рим, сообщил диспетчерам, что самолёт захвачен. Преступником оказался второй пилот, который воспользовался тем, что его коллега отошёл в туалет. Мужчина направил самолёт в Женеву, где сдался полиции и попросил там политического убежища. В Швейцарии такой подход к получению гражданства не оценили, и пилот оказался в тюрьме.

29 марта 2016 года — угон и селфи с пассажиром

В марте 2016 года профессор истории из Каирского университета захватил лайнер, следовавший из Александрии в Каир. Угрожая поясом со взрывчаткой, мужчина потребовал лететь на Кипр и после приземления в аэропорту города Ларнаки добровольно выпустил большинство пассажиров, предварительно согласившись на селфи с некоторыми из них. Требования профессора постоянно менялись: сперва он хотел встретиться с представителями Евросоюза, затем потребовал освободить женщин из египетских тюрем. В конце концов мужчина добровольно сдался полиции.