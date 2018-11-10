Не называй меня малышом! 1,5-метровый юнец угнал инвалидку и сбил полицейского

18-летний угонщик осуждён на четыре года за наезд на полицейского при попытке ухода от погони. Ранее подросток совершил более 50 различных правонарушений. В городке, где он орудовал, Кэш Паркинсон известен ещё и благодаря своему необычно маленькому росту. Многочисленные жертвы его криминального промысла пообещали наведаться к юному преступнику, когда он освободится, чтобы поквитаться за прошлые обиды.

Житель городка Эштон-андер-Лайн (Англия) предстал перед судом после неудачной попытки ухода от погони. 18-летний Кэш Паркинсон не впервые преступает закон: юноша превратился в настоящую головную боль для местных жителей и стражей порядка. В этот раз он сбил полицейского, находясь за рулём угнанного автомобиля.

Чтобы замести следы, Паркинсон поставил на Ford Fiesta поддельные номерные знаки, однако это никак ему не помогло, и полицейские быстро вычислили преступника. Погоня на скорости около 100 км/ч продолжалась всего несколько минут: юноша врезался во встречный грузовик.

Когда полицейский попытался вытащить угонщика из машины, Паркинсон сбил его, резко сдав назад. В результате офицер оказался на капоте патрульного автомобиля, ударившись головой о лобовое стекло. Тем не менее ему удалось быстро прийти в себя и задержать нападавшего с помощью электрошокера.

В момент преступления Паркинсон всё ещё отбывал условный срок за предыдущий угон. Тогда его жертвой стал инвалид, чей Renault Scenic почему-то приглянулся ему больше других автомобилей. Ранее юноша привлекался к ответственности за 50 различных правонарушений — от езды без прав до кражи со взломом. Местные жители также заявляли о его причастности к торговле наркотиками.

О своих "подвигах" Паркинсон активно рассказывал в соцсетях. На некоторых фотографиях он позирует в салоне чужого "роллс-ройса". Горе-гангстер едва виден из-за руля: среди соседей он известен не только своим девиантным поведением, но и необычно маленьким ростом (менее 160 см).

Юного рецидивиста признали виновным в нанесении телесных повреждений полицейскому, угоне и опасном вождении и приговорили к четырём годам лишения свободы. Жители городка, пострадавшие от действий осуждённого, в свою очередь, через соцсети пообещали воздать ему по заслугам. "Я знаю, что это ты украл мой мотоцикл. Когда освободишься, жди меня в гости", — написал один из них.