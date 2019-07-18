Угонщица украла у девушки авто, но та её выследила и угнала машину обратно

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Коллаж © Instagram/danimreno и Facebook / Danielle Reno

Даниель Рено из Флориды (США) никогда не думала, что её жизнь может превратиться в шпионский боевик с расследованиями и крутым экшеном. Однако на что только не пойдёшь, чтобы вернуть свою собственность.

Не так давно у Даниель случилась большая неприятность: выйдя на заправке из магазинчика, она не обнаружила свою "тойоту". Девушка сразу написала заявление в полицию, но просто сидеть и ждать она не собиралась. В машине Даниель оставила бумажник, поэтому её желание поскорее отыскать пропажу было понятно, пишет Daily Mail.

<p>Даниель Рено. Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danimreno/" target="_blank"><strong>danimreno</strong></a> и Facebook / <a href="https://www.facebook.com/danielle.reno.39" target="_blank"><strong>Danielle Reno</strong></a></p>

Девушка подошла к вопросу с умом: она отследила все операции по своей дебетовой карте, сопоставила их с данными GPS машины и через 48 часов уже знала, куда ехать. Угонщицу ей помог отыскать работник заправки, куда направилась Даниель. Он подсказал ей, что "владелица" собралась пообедать в ближайшей закусочной.

<p>Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danimreno/" target="_blank"><strong>danimreno</strong></a> и Facebook / <a href="https://www.facebook.com/danielle.reno.39" target="_blank"><strong>Danielle Reno</strong></a></p>

Боже мой, прежде чем я вызову копов, хочу вам показать, что мы обнаружили после нашего преследования! Мы у закусочной, моё сердце сейчас выпрыгнет из груди

Даниель Рено

<p>Задержание угонщицы. Скриншот © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/danielle.reno.39" target="_blank"><strong>Danielle Reno</strong></a></p>

Поэтому Даниель дождалась, пока угонщица зайдёт в кафе, и угнала свою собственную машину, записав всё на видео. Только отъехав на километр, она вызвала полицию и потом записала задержание преступницы. А выложив ролики в своём фейсбуке, девушка сразу стала местной знаменитостью.

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