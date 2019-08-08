Не выходя из комнаты. Россиянам разрешат работать из дома

Как можно работать сейчас?
В законодательстве говорится чётко: или трудишься, постоянно находясь на рабочем месте, или удалённо. Компромиссного варианта нет
Но ведь и сегодня можно иногда работать из дома?
Можно. Но это устные договорённости. И в случае конфликта работнику могут приписать прогул за этот день и даже уволить
Так, а что исправят?
Появится определение "временная удалённая работа". Работу из дома оформят приложением к договору. Это обезопасит сотрудника
В каких случаях можно будет работать удалённо?
Например, удалённость от места работы, пробки, семейные обстоятельства. Каждый случай и график можно согласовывать с руководством
Много ли желающих работать из дома?
По опросу ОНФ, 90% россиян поддерживают инициативу. У 60% россиян возникала ситуация, когда удобнее было работать удалённо
Когда эта возможность появится?
Предложение передали в Министерство труда и занятости. Там идею поддержали и обещали рассмотреть проект в ближайшее время