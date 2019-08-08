Не выходя из комнаты. Россиянам разрешат работать из дома

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Фото © Shutterstock 

Представители Общероссийского народного фронта попросили Министерство труда и занятости изменить правила для работников. В современных условиях нет нужды постоянно находиться на рабочем месте. Какие поправки предлагают — коротко.

Как можно работать сейчас?

В законодательстве говорится чётко: или трудишься, постоянно находясь на рабочем месте, или удалённо. Компромиссного варианта нет

Но ведь и сегодня можно иногда работать из дома?

Можно. Но это устные договорённости. И в случае конфликта работнику могут приписать прогул за этот день и даже уволить

Так, а что исправят?

Появится определение "временная удалённая работа". Работу из дома оформят приложением к договору. Это обезопасит сотрудника

В каких случаях можно будет работать удалённо?

Например, удалённость от места работы, пробки, семейные обстоятельства. Каждый случай и график можно согласовывать с руководством

Много ли желающих работать из дома?

По опросу ОНФ, 90% россиян поддерживают инициативу. У 60% россиян возникала ситуация, когда удобнее было работать удалённо

Когда эта возможность появится?

Предложение передали в Министерство труда и занятости. Там идею поддержали и обещали рассмотреть проект в ближайшее время

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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