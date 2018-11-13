Девушка считала, что перенесла инсульт, пока не увидела запись, где её душат

24-летняя Молли Филлипс, барменша из Уэльса, думала, что перенесла инсульт во время рождественской вечеринки, пока не посмотрела запись с камер видеонаблюдения. Оказалось, что девушку атаковал и попытался задушить шеф-повар, из-за чего она ударилась головой о холодильник, сообщает Daily Mail.

Когда Молли Филлипс пришла в себя, она отправилась в больницу, потому что не знала, что с ней произошло. Девушка думала, что у неё случился инсульт, однако медики заявили, что все её травмы вызваны нехваткой кислорода и механическим повреждением нервов.

Вернувшись на работу через несколько дней, Молли решила пересмотреть записи с камер видеонаблюдения и с ужасом обнаружила, что на неё напал шеф-повар Натан Уэбб.

Натан Уэбб обхватил меня за шею, крепко сжал, и, несмотря на то что я пыталась оттолкнуть его, он меня не отпускал. Потом я потеряла сознание в его руках, он бросил меня, и я ударилась головой о холодильник. И всё это время он смеялся Молли Филлипс

Шокированная девушка обратилась к владельцу бара Джейсону Пирсу, но тот проигнорировал её жалобу. Более того — он обратился к Натану Уэббу с шуткой.

Как ты, дружище? Слышал, в последнее время ты душишь девушек Джейсон Пирс

Молли была вынуждена ещё несколько месяцев работать бок о бок с душителем, прежде чем смогла позволить себе уволиться. После этого девушка пошла в суд и рассказал о нападении бывшего начальника. Владелец бара уже заявил, что не думал, что ситуация окажется такой серьёзной. По его словам, Молли лишь однажды пожаловалась на действия шеф-повара и сама же попросила ничего не предпринимать.

Теперь делом душителя-шутника займётся суд. Какое наказание грозит мужчине, пока не известно. Тем не менее сообщается, что в настоящий момент он продолжает работать в баре.