Девушка считала, что перенесла инсульт, пока не увидела запись, где её душат

Когда Молли Филлипс пришла в себя, она отправилась в больницу, потому что не знала, что с ней произошло. Девушка думала, что у неё случился инсульт, однако медики заявили, что все её травмы вызваны нехваткой кислорода и механическим повреждением нервов.
Вернувшись на работу через несколько дней, Молли решила пересмотреть записи с камер видеонаблюдения и с ужасом обнаружила, что на неё напал шеф-повар Натан Уэбб.
Натан Уэбб обхватил меня за шею, крепко сжал, и, несмотря на то что я пыталась оттолкнуть его, он меня не отпускал. Потом я потеряла сознание в его руках, он бросил меня, и я ударилась головой о холодильник. И всё это время он смеялся
Молли Филлипс
Шокированная девушка обратилась к владельцу бара Джейсону Пирсу, но тот проигнорировал её жалобу. Более того — он обратился к Натану Уэббу с шуткой.
Как ты, дружище? Слышал, в последнее время ты душишь девушек
Джейсон Пирс
Молли была вынуждена ещё несколько месяцев работать бок о бок с душителем, прежде чем смогла позволить себе уволиться. После этого девушка пошла в суд и рассказал о нападении бывшего начальника. Владелец бара уже заявил, что не думал, что ситуация окажется такой серьёзной. По его словам, Молли лишь однажды пожаловалась на действия шеф-повара и сама же попросила ничего не предпринимать.
Теперь делом душителя-шутника займётся суд. Какое наказание грозит мужчине, пока не известно. Тем не менее сообщается, что в настоящий момент он продолжает работать в баре.
- Популярные
- По времени