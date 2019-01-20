9 пугающих фото, по каждому из которых можно снять отдельный фильм ужасов

Истории этих снимков настолько жуткие, что им мог бы позавидовать любой голливудский сценарист.

Я не вижу ваших рук

В конце XIX века король Бельгии Леопольд II основал в Африке Свободное Государство Конго и превратил его в личные рабовладельческие угодья. Основным товаром, экспортируемым из региона, был каучук. Если конголезцы не производили достаточного количества продукта, им отрубали руки. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля: отрубленные конечности превратились в аналог местной валюты.

Заботливая мама

В 1876 году французская светская львица Бланш Моннье решила выйти замуж за адвоката, который не нравился её матери. Женщина заперла свою дочь на чердаке и продержала её там 25 лет. Мать и брат Бланш всё это время делали вид, что она умерла. А адвокат ушёл из жизни, так и не узнав правды.

Одна голова — хорошо, а две — лучше

Английский философ Иеремия Бентам пожелал, чтобы после смерти из него сделали чучело. Потомки выполнили просьбу. Тело облачили в костюм, но голову пришлось заменить на восковую копию. Это произошло после того, как у мёртвого Бентама по неизвестным причинам изменилось выражение лица. Какое-то время оригинальная голова стояла между ног у философа, чьё тело до сих пор выставлено на всеобщее обозрение в Университетском колледже Лондона.

Сердце вампира

В 1912 году американский штат Луизиана потрясли несколько десятков жестоких убийств. Все жертвы были расчленены, но на месте преступления ни в одном из случаев не было обнаружено ни капли крови. Несмотря на все усилия, полиции так и не удалось поймать убийцу. После этого среди местных жителей стали циркулировать упорные слухи о том, что на самом деле в штате орудует вампир. Они обратились за помощью к священнику, который, в свою очередь, привлёк к поискам жреца вуду. В итоге предполагаемого преступника по имени Август Делагранж выследили и убили, пронзив сердце осиновым колом.

Массовое убийство в Хинтеркайфеке

4 апреля 1922 года в местечке Хинтеркайфек, расположенном в Баварии, были найдены тела проживавших там Андреаса Грубера, его жены Цецилии, их овдовевшей дочери Виктории Габриэль, двух её детей Цецилии и Йозефа, а также горничной Марии Баумгартнер. Все жертвы были убиты ударом мотыги. Погибшая семья имела дурную славу: в частности, ходили слухи о том, что в ней процветает инцест. Преступление так и не было раскрыто и до сих пор считается одним из самых загадочных в истории Германии.

Мальчик в коробке

3 февраля 1957 года охотник из американского штата Филадельфия проверял в лесу свои ловушки на ондатру. Он первым наткнулся на ящик с детской кроваткой и трупом ребёнка в ней. Мужчина не стал обращаться в полицию, так как его могли арестовать за браконьерство. Два дня спустя тело обнаружил студент Фредерик Бенозис. Он сообщил о своей страшной находке властям. Мёртвый мальчик был совершенно голым, а кожа на его руках и ногах была сморщена, как будто он долгое время пробыл в воде. Личность ребёнка и причины произошедшего так и не были установлены.

Шифры Маккормика

В 1999 году на заброшенном кукурузном поле в американском штате Миссури было найдено тело 41-летнего Рикки Маккормика. Несмотря на то что мужчина пропал без вести всего за три дня до этого, его тело так сильно разложилось, что отвалились кончики пальцев. Маккормик был преступником, отсидевшим за изнасилование, так что казалось очевидным, что его убили. Однако полиция так и не смогла найти подтверждение этой версии. К тому же в карманах одежды Маккормика были найдены две рукописные шифровки, смысл которых так и не удалось разгадать.

Исчезновение семьи Мартин

Семья Мартин из Портленда исчезла 7 декабря 1958 года в ущелье реки Колумбия, куда отправилась в канун Рождества. Без вести пропали Кеннет Мартин (54 года), его жена Барбара (48 лет) и три их дочери: Барби (14 лет), Сьюзан (13 лет) и Вирджиния (11 лет). Через несколько месяцев после исчезновения тела Сьюзан и Вирджинии были обнаружены ниже по течению реки, на расстоянии 48 километров друг от друга. Дело до сих пор не раскрыто.

Проклятое озеро Ланьер

Искусственное озеро Ланьер в американском штате Джорджия было создано для завершения строительства водохранилища в 1956 году. Властям пришлось затопить огромные территории, предварительно переселив оттуда тысячи местных жителей. Теперь на его дне покоятся несколько городов-призраков. Вероятно, этим можно объяснить череду странных смертей, связанных с водоёмом. Здесь тонут люди, опрокидываются лодки и даже водители, двигаясь вдоль берега, засыпают и съезжают в воду. Только в 2011 году на озере погибло более 10 человек — и все при загадочных обстоятельствах.

10 исторических фото, скрывающих страшную правду, о которой не принято говорить