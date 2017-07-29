"Принцесса" платит за всё. Как Гульнара Каримова превратилась в козла отпущения

В пятницу стало известно, что ещё два года назад суд в Ташкенте приговорил "узбекскую принцессу" Гульнару Каримову, дочь ныне покойного первого президента республики, к пяти годам лишения свободы за хищения и вымогательство денежных средств. Лайф вспоминает запутанные подробности таинственной биографии первой гламурной дивы Узбекистана.

— Ты опозорила меня на весь мир! — разъярённый Каримов набросился на ожидавшую отца Гульнару сразу же после выхода из автомобиля. Схватившись за воротник куртки Гульнары, Каримов сначала дал пощёчину, а потом стал по-настоящему избивать её.

— Это что за фотографии?! Выходя полуголой перед камерами журналистов, ты не думала, что ты позоришь не только себя, но и меня, мать, всю нашу семью?!

Когда Гульнара Каримова бросилась к ногам своего отца, говоря: "Простите меня!", разъярённый президент в порыве гнева ударил ногой свою дочь и покинул резиденцию.

Так оппозиционные узбекские журналисты описывают исчезновение Гульнары Каримовой четыре года назад — с тех пор о судьбе "узбекской принцессы" действительно толком ничего не известно.

Неизвестно и то, что в действительности произошло тогда между дочерью и отцом, — клан Каримовых умеет хранить семейные тайны.

Железная леди Ташкента

Но разговор о Гульнаре Каримовой следует начинать не с её отца, а с матери — Татьяны Каримовой.

Сегодня Татьяну Каримову многие СМИ называют "восточным парадоксом". С одной стороны, она, как и полагается примерной восточной женщине, всё время держится в тени. Примерная узбекская домохозяйка и мать двоих дочерей Гульнары и Лолы, молчаливая и покорная с виду хранительница домашнего очага.

С другой стороны, близкие к Каримовым люди утверждали, что именно Татьяна Акбаровна и является настоящим "мотором" и "мозговым центром" семейного клана. Именно благодаря железной воле и энергии этой женщины Ислам Каримов и стал первым президентом Узбекистана, правившим страной более 25 лет. Вернее, правила сама Татьяна Акбаровна — без её одобрения не проходило ни одно кадровое назначение.

Татьяна Акбаровна привыкла сама пробивать себе дорогу в жизни. Она родилась в бедной таджикско-еврейской семье из Ферганской долины, после школы поступила в педагогический институт Ташкента — только туда и брали деревенских девчонок без взяток. Но у Татьяны были далекоидущие планы: после вуза она поступила в Ташкентский институт народного хозяйства, успешно защитила диссертацию и стала работать в Институте экономики Академии наук Узбекистана в должности старшего научного сотрудника, а также активно занималась партийной деятельностью, став не просто членом КПСС, но парторгом института.

Когда она встретила будущего президента Узбекистана, ничто не указывало на то, что Каримов сделает успешную карьеру: после института он устроился работать на завод "Ташсельмаш", затем перешёл на завод "Герметик". Кстати, для него это был уже второй брак — ещё в 1961 году после окончания Политехнического института в Ташкенте он женился на однокурснице Наталье Кучми. Но брак не сложился — правда, от первого брака у Каримова остался сын Пётр, с которым будущий президент Узбекистана оборвал все отношения.

Но знакомство с Татьяной полностью изменило его жизнь.

Именно энергичная и дальновидная Татьяна заставила Ислама сначала вступить в КПСС, а затем, бросив работу инженера, пойти учиться в Институт народного хозяйства. Татьяна Акбаровна, как говорят узбекские политики, написала за мужа и диссертацию, благодаря которой Ислам Абдуганиевич, не обладая никакими родственными связями, получил должность главного специалиста отдела в Госплане Узбекской ССР, что обеспечило ему дальнейший путь наверх.

Жёсткий и напористый характер матери унаследовали и её дочери — старшая Гульнара и младшая Лола. Причём ёсли Гульнара может похвастаться больше энергичностью матери, то Лола — женской хитростью и скрытностью.

Неженский характер

Образование Гульнары было типичным для представительницы золотой молодёжи республиканской элиты. Сначала — престижная школа с математическим уклоном (ныне это Юношеская математическая академия Ташкента), затем она поступила на отделение международной экономики философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета. В 1992 году уехала учиться в Америку — в Институт модных технологий при Университете Нью-Йорка. В начале 90-х одно это название звучало как чарующая музыка. Позже Гульнара Исламовна закончила и Гарвардский университет, получив степень магистра искусств.

В июне 1995 года Каримова стала работать в Министерстве иностранных дел Узбекистана, получив — как и положено дочери президента — должность советника министра.

Также она стала советником постоянного представительства Узбекистана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как раз в это время Гульнара переехала в Нью-Йорк на постоянное жительство — она не только постигала науку дизайна в Гарварде, но и обустраивала семейный очаг вместе с супругом. Её избранником стал гражданином США Мансур Максуди, этнический узбек из Афганистана, которому она родила двоих детей: старшего сына Ислама и дочь Иман.

До знакомства с Гульнарой Мансур был обычным бизнесменом средней руки, занимавшимся в США семейным бизнесом — торговлей электроникой. Но на свадьбе он получил роскошное приданое от любящей тёщи — Татьяна Акбаровна подарила ему должность директора регионального представительства компании Coca-Cola в Ташкенте. Статус зятя президента открывал ему любые двери. И вскоре Максуди стал одним из самых процветающих иностранных бизнесменов в Узбекистане, прибрав к рукам многие сферы узбекской экономики, включая торговлю сахаром, хлопком и нефтепродуктами. Он был одним из немногих предпринимателей в республике, кто имел эксклюзивное право конвертировать заработанную валюту через собственный офшор на Каймановых островах.

Однако брак не сложился.

В июле 2001 года после бурной ссоры Максуди сообщил жене, что подаёт на развод. На следующий день Гульнара, забрав детей, вылетела с ними в Ташкент.

Причины, по которым Гульнара Каримова и Максуди разошлись, видимо, сугубо личные. В семье Максуди строго блюли мусульманские обычаи. Как рассказывала в одном интервью сама Каримова, Максуди даже не отмечали Новый год, считая его христианским, в то время как в Узбекистане (и в семье Каримовых) он праздновался очень широко. Да и сама Гульнара вовсе не собиралась становиться бессловесной "тенью супруга" — у неё был характер матери.

— Это грустная история, которая разделила мою жизнь на "до" и "после", — так сама Гульнара объясняла причины семейной драмы. — Его семья, а я теперь понимаю, что была замужем за всей семьёй, выходцы из самой закоренелой афганской среды, последние семь лет пыталась уничтожить меня прежде всего морально. Теперь они жаждут мести, заказывая прессе негативные материалы обо мне. Но я никогда не пыталась оправдываться или доказывать обратное. Почему? Да потому что танки клопов не давят...

Впрочем, не обошлось и без политики. В те времена в Ташкенте ходили слухи, что всему виной ссора семейства Максуди с тёщей — дескать, обсуждая с семьёй вопросы скупки недвижимости в Ташкенте, отец Мансура неосторожно приказал Татьяне Акбаровне помолчать, когда говорит его сын, будущий президент Узбекистана. И Татьяна Акбаровна, как говорят, была весьма неприятно удивлена политическими амбициями зятя.

Развод перечеркнул удачную полосу в жизни семейства Максуди.

Бракоразводный процесс длился два года и обернулся международным скандалом. Американский суд предоставил опеку над детьми Максуди, в ответ власти Узбекистана обвинили Мансура в мошенничестве, сокрытии налогов, получении взятки в особо крупных размерах, хищении имущества и отмывании денег. В мгновение ока он потерял свой бизнес в Узбекистане, был выписан международный ордер на его арест, некоторые его родственники приговорены к тюремному заключению. В итоге Гульнара всё равно сделала так, что он не мог видеться со своими детьми.

"Принцесса" идёт в политику

После развода Гульнара переехала в Москву, получив должность советника-посланника Посольства Узбекистана в России. Вскоре такая "декоративная" деятельность ей наскучила — её энергичная натура требовала размаха. Она вернулась в Ташкент, решив заняться настоящей политикой.

Первым делом она организовала Центр политических исследований (ЦПИ) Узбекистана — своего рода политтехнологический "мозговой центр", без рекомендации которого в стране не принималось ни одно решение в сфере энергетики и транзита. Также Гульнара Исламовна создала Фонд поддержки социальных инициатив, который объединил неправительственные организации страны. В числе проектов фонда — прокладка труб с целью обеспечения питьевой водой отдалённых засушливых регионов Узбекистана, создание "Форума социально ответственных граждан Узбекистана", проведение благотворительного фестиваля детского творчества "Янги авлод". На базе фестиваля в Ташкенте и Самарканде были созданы бесплатные центры детского творчества.

Отец оценил её усилия по заслугам — в 2008 году Гульнара Каримова была назначена заместителем министра иностранных дел страны по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Правда, вскоре ей наскучил и Ташкент — особенно эти многочасовые заседания в министерстве, где скучные бюрократы часами переливали из пустого в порожнее, отчаянно интригуя за её внимание.

Душа требовала большего.

В 2010 году она получает от отца новое назначение — на пост посла Узбекистана в Испании. И отправляется покорять Европу.

Гугуша — суперстар!

2012 год стал пиком славы Гульнары Исламовны.

Во-первых, она в сотрудничестве с компанией Chopard запустила свой бренд ювелирных изделий и аксессуаров GULI, представив новую коллекцию на крупнейших неделях моды, таких как Mercedes-Benz Fashion Week New York, Milan Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Свою собственную Неделю искусства и моды Art Week Style.uz. Гульнара Каримова провела и в Узбекистане.

Также она решила стать поп-звездой: под псевдонимом Гугуша она записала альбом Gugusha в стиле сlub-dance.

Интересно, что после выхода альбома исполнительница разместила на своём сайте скриншот якобы из журнала Billboard, согласно которому песня Round Run заняла пятое место в чарте клубных песен. Впоследствии скриншот журнала признали фейком — более того, выяснилось, что в редакции Billboard вообще не слышали о восходящей звезде узбекской эстрады.

Также Гугуша рекламировала себя и как автора "национальной узбекской йоги", разместив в своём "твиттере" серию фотоснимков, возмутившую всё консервативное узбекское общество.

Впрочем, в творческом багаже Гугуши оказался и сборник стихотворений, посвящённых отцу Исламу Каримову.

Одну из этих песен она спела по национальному телевидению. Среди всех прочих пышных восточных славословий там были и такие слова: "Если хотите, я могу заменить вам тысячу сыновей..." Чуткая аудитория в Ташкенте услышала в этой строчке призыв дерзкой Гугуши взять на себя трудную мужскую ношу президентского преемника.

С тех пор, как утверждают узбекские политики, на Гульнару и была объявлена охота среди узбекских силовиков, имевших свои виды на пост президента республики.

По другой версии, Гульнару сгубили деньги. После фешенебельных презентаций её коллекции GULI в западной прессе стали одна за другой появляться публикации о "мафиозной принцессе".

В частности, утверждалось, что шведская сотовая компания TeliaSonera за выход на узбекский рынок сотовой связи заплатила 300 миллионов долларов, которые будто бы пошли на счета компании Takilant Limited, связанной с Гульнарой Каримовой. Назывались и другие цифры: так, компания Takilant, зарегистрированная в Гибралтаре, получила 75 миллионов долларов от Vimpelcom и Alfa Telecom, а российский МТС перечислил более 350 миллионов. (Примечательно, что эта информация прошла на фоне скандала, связанного с попыткой отъёма в Ташкенте собственности "дочки" российской компании МТС, после чего прошла информация об аресте в Москве трёх квартир дочки узбекского президента, информация была опровергнута, но суд в Ташкенте тут же постановил вернуть всю собственность МТС.)

На эти деньги Каримова приобрела не только жилплощадь в Москве, но и роскошный пентхаус на 80-м этаже жилого комплекса Arch в Гонконге, квартиры в Париже, виллу недалеко от французского курорта Сен-Тропе и, наконец, настоящий замок в Иль-де-Франс, недалеко от Парижа.

Жаслычок по-домашнему

В начале 2013 года Рустам Иноятов, возглавлявший Службу национальной безопасности Узбекистана, положил перед Исламом Каримовым папочку с компроматом против дочери. В папочке лежала и копия запроса от Минюста США в прокуратуру Швеции с просьбой начать уголовное расследование о взятке от TeliaSonera. С прицелом на открытие уголовного расследования против гражданки США Гульнары Каримовой по подозрению в мошенничестве, отмывании налогов и других преступлениях, тянущих на 20 лет тюрьмы.

Но больше всего, как утверждают узбекские политики, отца возмутили фотографии дочери на занятиях йогой.

После этого Гульнара, уволенная со всех постов, исчезла из публичной жизни.

По Ташкенту поползли слухи, что это Татьяна Акбаровна устроила дочери в воспитательных целях квартирный "жаслычок" (Жаслык — одна из самых страшных тюрем Узбекистана).

Косвенно эти слухи подтвердились в Лондоне из уст проживающего в Британи Ислама Каримова — младшего, который нанял адвокатскую фирму Davidson, Ryan, Dore для защиты интересов Гульнары Каримовой. Адвокаты распространили нелегальную запись, на которой Гульнара Исламовна жаловалась, что её дочь Иман нуждается в срочной медицинской помощи, а охранники обращаются с ними "хуже собак":

— Территория дома в основном окружена сотнями камер и специального оборудования, которое блокирует любые средства связи, поэтому это огромное давление и напряжение на меня и мою дочь. Нам срочно нужна медицинская помощь!

В заявлении на новом веб-сайте под названием Free Gulnara её сын говорит, что Гульнара напрямую обращается к международному сообществу, "чтобы её судьба определялась независимыми судами, а не лицами, борющимися за политическую выгоду".

После смерти Каримова

За все годы президентства Ислама Каримова официальные власти никогда не сообщали о его болезнях. При этом здоровье Каримова хромало: как сообщали западные источники, он дважды впадал в кому, а в 2013 году Каримов перенёс инфаркт, после чего его жизнь поддерживалась биостимуляторами.

Так что сообщение о смерти первого президента Узбекистана, скончавшегося 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта, стало для страны настоящим шоком.

В республике прошли пышные похороны, сотни певцов и поэтов пели оды умершему президенту, заявляя, что они готовы "вырвать сердца" у каждого, кто посмеет даже подумать что-то плохое о Исламе Абдуганиевиче. А думали между тем разное. Практически все зрители обратили внимание, что среди родственников покойного президента не было старшей дочери Гульнары, и в итоге по республике поползли слухи один страшнее другого, что Гугуши уже нет в живых.

Новые власти республики (в 2016 году президентом Узбекистана был избран бывший премьер-министр республики Шавкат Миромонович Мирзиеев), разумеется, опровергали слухи, но факт остаётся фактом — с тех пор никто не видел Каримову в живых.

Сразу же после выборов в республике началась и планомерная зачистка бизнес-структур от клана Каримова.

Прежде всего под удар попала вдова президента Татьяна Каримова, которая, если верить оппозиционным источникам, "опекала" таможню и ввоз импортных товаров.

Следом правоохранительные органы заинтересовались и бизнесменом Тимуром Тилляевым — это супруг младшей президентской дочери Лолы Каримовой. Тилляеву принадлежит компания "Абу-Сахий", которую в республике часто называют "частной торговой империей".

И, как только стало известно, что руководство спецслужб подозревает "Абу-Сахий" в неуплате налогов и мошенничестве, Тимур Тилляев выехал в Лос-Анджелес, где уже давно живёт Лола Каримова с детьми, приглядывающая за своими парфюмерными бутиками.

Именно Лола, официально занимающая пост посла Узбекистана в ЮНЕСКО, и стала продолжательницей дела Гульнары — в прошлом году она представила публике свой новый парфюмерный бренд The Harmonist, который по её заказу разработал именитый парфюмер Гийом Флавиньи, работавший на такие бренды, как Tom Ford и Armani.

На новую "узбекскую принцессу" уже обратили своё внимание такие издания, как Vanity Fair и Paris Match, причём французы подробно осветили вечеринку Лолы в Париже, где присутствовали Катрин Денёв и Памела Андерсон.

На родину Лола, разумеется, возвращаться не собирается.