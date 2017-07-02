Идентификация нацизма

В эти выходные на Украине проходит ставший уже традиционным Шухевичфест. Веселье, карнавальные костюмы, пиво рекой, улыбки прохожих — люди поздравляют друг друга с тем, что однажды собрались и вырезали всех евреев просто за то, что они евреи. Резали так воодушевлённо и искренне, что довели до неподдельного изумления даже немецких нацистов.

Россия, разумеется, чудовищный украинский враг, поправший свободы и люто не пускавший в Европу, это понятно, поэтому ещё в 2014 году в меню киевских и одесских ресторанов, когда отмечали массовое убийство людей в Доме профсоюзов в Одессе, появились жареные и печёные "колорады". Смерть должна быть весёлой, конечно, да то и не совсем люди были.

И в 1941 году во Львове бандиты Шухевича, точнее, извините, патриоты Украины, убивали евреев потому, что те были не совсем людьми. Современные украинские публицисты или вот та же нацистка Алексиевич оправдывают убийства людей тем, что Украина тяжело травмирована потерей Крыма и событиями в Донбассе. Дескать, эти события спровоцировала чудовищная Россия, а не нацистские ублюдки с запада Украины, направлявшиеся в Крым и в Донбасс на так называемых автобусах и поездах "дружбы", до краёв забитых бритоголовыми гэкающими имбецилами с холодным и огнестрельным оружием.

Национальные праздники вообще, если покопаться в истории многих стран, порой выглядят не слишком приглядно. В Дании вот дельфинов забивают каждую весну, а в Непале — сотни тысяч домашних животных (в честь богини Гадхимаи). Но вот отмечать массовую резню людей до Украины никто особо не предлагал.

И вот что важно: во всём мире праздники уходят корнями в какое-то далёкое прошлое, сто, двести, триста, тысячу лет назад что-то знаковое случилось — и отмечают. Резне во Львове исполнилось в этом году 76 лет. Украинская нация отсчитывает себя от геноцида евреев, русских и поляков.

Европу подобное отмежевание вполне устраивает, никто в нашем трогательном и нежном ПАСЕ или ОБСЕ не осуждает Украину, не изумляется её откровенному зверству и дикости, всё нормально, нобелевский лауреат Алексиевич объяснила: Украину можно понять, там убивают, потому что морально травмированы.

Негоже проводить настолько очевидные параллели, но всё-таки их стоит провести. На дикость и зверство Германии в 30-е годы Европа закрывала глаза. В итоге получили то, что получили.

Когда озверевший от крови хохол попрётся воевать в Венгрию, Польшу, Молдавию и Приднестровье — изумляться будут столь же искренне и чисто. А кто бы мог подумать? Мы же всего-то и хотели, чтоб Украина была свободной, их же можно понять, они травмированы русским медведем.

Буду жесток и циничен. Пока русский медведь давал украинской свинье затрещины и оплеухи, она себя вела более-менее прилично. Сейчас же, когда эту свинью освободили, она ничего, кроме человеческого мяса, в своём рационе видеть не хочет. Ест людей в Донбассе, в Одессе, в Киеве на центральных улицах города и так далее.

Нацизм на Украине теперь отмечается в форме праздника. Дальше будет только хуже. Если кто-то верит в цивилизованное Дикое поле — искренние соболезнования. Можете начинать иронизировать насчёт визитки Яроша.