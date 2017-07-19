Савченко: Народ дальше не выдержит

Политик, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью корреспонденту Евгению Василькевичу специально для Лайфа рассказала, как помирить украинцев, прекратить войну, и объяснила разницу между "хочу" и "должна".

— В одном из своих интервью вы не исключили возможность своего выдвижения в президенты Украины. Но отметили, что пройти они могут и раньше 2019 года, потому что люди "так долго не выдержат". Не выдержат чего, на ваш взгляд? Именно Порошенко и его команды? Или новый президент должен сломать всю систему, которую не выдержит народ?

— Я и дальше не отказываюсь от того, что могу идти на президентские выборы, и я буду это делать, народ дальше не выдержит такой политической системы, которая сложилась на Украине. Дело не в Порошенко и не в Януковиче, дело не в Кучме, Кравчуке и Ющенко. Дело в том, что такая система за 25 лет образовалась благодаря всем этим людям и их командам. Даже если человек и хотел бы сделать что-то хорошее сейчас, у него нет другого выбора, кроме того как идти по протоптанной дороге. Вот дорогу нужно взрывать, менять. И тогда у нас страна поедет по-новому.

— Как собираетесь выстраивать отношения с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным? С кем из них проведёте встречу раньше?

— Я думаю, что с любым представителем другой страны лидер государства должен выстраивать отношения так, чтобы это было в первую очередь выгодно украинскому народу. Для меня не так важно, кто первый, а кто второй. Смотря по политической ситуации. В любом случае Украина и украинский народ должны иметь достойного представителя на международном уровне. И поэтому президент Украины не должен поступаться национальными интересами своего народа. Ни с Запада, ни с Востока.

— Надо сказать, что вы не первый широко известный политик-женщина в истории новой Украины, который хочет занять кресло президента. Юлии Тимошенко, как известно, это не удалось. У вас с ней, кстати, есть ещё нечто общее: и вы, и она находились в заключении. С вашей точки зрения, может она составить вам политическую конкуренцию? Или это уже отыгранная карта? И какие у вас взаимоотношения сейчас?

— Во-первых, я как не хотела занимать кресло президента, так и не хочу. Есть две разницы между тем, что я хочу, и тем, что я должна сделать. Это в армии очень чётко ощущается, когда ты хочешь пойти на бивак, а тебе нужно стоять в наряде, поэтому тут разница в другом. Если это будет нужно, я буду это делать. Что касается Юлии Тимошенко, у нас с ней рабочие отношения как были, так и есть.

У меня нет в парламенте друзей или врагов, по крайне мере, открытых, со всеми ровные отношения, это рабочие отношения. Можем ли мы быть политическими конкурентами, это уже будет всё зависеть от ситуации. В принципе, любые политики уже и так конкуренты, если смотреть объективно, так как друзей в политике нет, врагов куда больше. Дальше время покажет, самое главное, чтобы у Украины в этот раз был выбор. Не только из предложенного и того, что предлагалось всегда. Но и чтобы у Украины, в конце концов, был выбор, чтобы отличить, что чёрное, а что белое в политике.

— Кое-что о женском. По окончании киевской школы вы получили специальность модельера-дизайнера. Отразилось ли это на вашей нынешней манере одеваться? Многие замечают, что вы изменили свой стиль. Это модельер-дизайнер напомнил о себе? Или, может быть, как-то связано с личной жизнью?

— Дело в том, что раньше у меня вкус был куда лучше, когда я училась на модельера. Я тогда придерживалась… Не то что я придерживалась, но понимала, что красота требует жертв. То есть я могла одеваться неудобно, чтобы это было красиво. После того как я прожила достаточно большую часть своей жизни, я поняла, что эти условности можно отбросить. И поэтому я одеваюсь так, чтобы это было эстетично, но в первую очередь, чтобы это было удобно.

— Видите ли вы мирное разрешение конфликта и как быть с простыми мирными жителями, ставшими заложниками этого конфликта?

— Я верю, что такое решение вопроса есть, я видела действительно много мирного населения и с одной, и с другой стороны, которые стоят в этой приграничной зоне, куда долетают снаряды, и это ужасно. И выход из этого есть. Все войны начинаются в кабинетах, все войны заканчиваются в кабинетах. Конечно, войну не остановить одним выстрелом, это будет долгий, тяжёлый и очень болезненный процесс. Но, по крайней мере, начало прекращения войны и начало мира можно сделать в кабинете. И это должны делать политики.

— И ещё: считаете ли вы справедливым указ, запрещающий въезд на территорию Украины всем, кто посетил Крым после его присоединения к России?

— Я считаю, что в политике много бездумных шагов. И, скажем, заранее агрессивных и ненужных. Нужно возвращать электорально людей, возвращать их разум, нужно контролировать безопасность государства. Но при этом никогда не нужно отворачиваться от своего народа, их нужно приглашать, приобщать к строительству своей страны.

— Видите ли вы в будущем, что Россия и Украина снова станут братскими народами и все эти обиды забудутся?

— Давайте уже наконец-то поймём, что лучше быть добрыми соседями, чем плохими братьями. Иногда соседи живут лучше, а в семье братья ссорятся. Давайте не будем сближаться и пытаться объединяться настолько, чтобы решать потом, а кто брат старший, кто младший. И тогда, когда мы будем равными, у нас будут очень хорошие отношения.