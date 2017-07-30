"Правый сектор" и "Азов" рвутся в Раду

Крупнейшие националистические партии Украины — "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" — могут объединиться на грядущих выборах в Раду. В этом случае националисты смогут сформировать свою фракцию в парламенте.

— Мы реально и правдиво объединились вокруг идеологий... И я не исключаю, что мы совместно можем пойти на выборы, ибо мы имеем понимание по многим вопросам... Мы созрели к тому, что мы можем координировать свои действия и сотрудничать, — заявил в интервью бессменный вождь "Свободы"* Олег Тягнибок.

Синхронно в украинских СМИ появились данные свежего социологического опроса. Социологи констатировали, что "крупнейшие политические силы теряют поддержку украинцев, которые уже не хотят голосовать ни за Порошенко, ни за Тимошенко, ни за бывших регионалов" в лице "Оппозиционного блока".

Преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, если бы они состоялись в ближайшее время, смогли бы — по убыванию — "Батьковщина" Юлии Тимошенко (11,2% намеревающихся принять участие в голосовании респондентов), Блок Петра Порошенко (9,3%), "Оппозиционный блок" (8,4%), партия "Гражданская позиция" (8,3%), партия "За жизнь" Вадима Рабиновича (7,7%), "Радикальная партия" Олега Ляшко (7,3%) и "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового (5,8%). Рейтинг "Народного фронта" Арсения Яценюка и Александра Турчинова упал до 1,7%.

Шансы "Свободы", в 2012–2014 годах имевшей в Верховной раде фракцию из 38 депутатов, ныне ещё меньше, чем в 2014-м — тогда партия набрала 4,71% голосов, сейчас её готовы поддержать 4,3% избирателей.

Ослаб и "Правый сектор"*, получивший в 2014-м 1,80% голосов, а сейчас имеющий 0,6%. Отчасти это связано с уходом в конце 2015-го из партии медийно раскрученного Дмитрия Яроша, создавшего со своими сторонниками свою "Государственническую инициативу Яроша" (сейчас за неё могли бы отдать свои голоса 1,7%), отчасти с общим развалом организации. За недавно созданную праворадикальную партию "Национальный корпус"* Андрея Билецкого проголосовали бы 0,3%, что при её относительно слабой медийной раскрутке выглядит скорее успехом.

При этом объединённый список националистов, просуммировав перечисленные выше симпатии, мог бы собрать 5,2% и преодолеть барьер в Верховную раду — а сама информация об этом уже привлекла бы к националистам больше поддержки, нежели сейчас, когда проголосовать за них — значит "выкинуть" свой голос.

"Национальный корпус" выглядит особенно важным в этом альянсе, так как он находится на подъёме и приобретает новые голоса, тогда как "Правый сектор" и "Свобода" — в стагнации и теряют их.

Кроме того, именно азовцы могут стать основным источником кадров для агитации в областях юго-востока Украины. Как уже сообщал в 2016 году Лайф, в конце августа 2015 года при полку была создана общественная структура под названием "Гражданский корпус (ГК) "Азов", к марту 2016 года создавшая свои филиалы во всех областях Украины.

— ГК "Азов" — это военизированная организация, все поделены на десятки и сотни, — описал представитель организации характер её структуры. — Дисциплина — железная. Если командир сказал явиться в восемь утра "в полной готовности", ты обязан прийти минута в минуту, быть экипированным. Например, иметь при себе балаклаву, каску, респиратор и что-то из подручного оружия — дубинку или палку. Также нужно быть готовым безукоризненно и без лишних вопросов выполнять любые приказы командира десятки.

Если почитать украинские СМИ и соцсети, хорошо заметно, что навербованный в ряды Гражданского корпуса актив из числа националистов и футбольных фанатов, возглавляемый ветеранами АТО, постоянно "выводится в дело" на шествия, пикеты, автопробеги, патрулирование улиц и т.д. "Мёртвых душ" там нет, наоборот, весь актив может быть моментально "поднят в ружьё" и переброшен в нужное место как для уличной агитации, так и для охраны проводимых им или союзниками массовых акций.

С тех пор численность Гражданского корпуса и созданного на его базе "Национального корпуса" только выросла.

— Уже сейчас ГК — одна из самых разветвлённых сетей активистов по Украине, — сообщил Билецкий 4 октября 2016 года изданию "Фокус". — Если взять всех, включая сторонников, которые появляются на акциях, наберётся до 10 тыс. человек. И это никак не относится к ребятам, которые сейчас воюют в полку "Азов".

Вслед за ними азовцы начали выстраивать свою сеть и в других населённых пунктах.