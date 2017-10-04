"Украинский Пиночет". Зачем Порошенко чрезвычайное положение

На фоне новостей о подготовке Саакашвили и националистами массовых выступлений в октябре на Украине сейчас обсуждают две синхронно возникшие темы. Первая — перенос президентских выборов с 2019-го на 2020-й год, что явно на руку Порошенко, чья популярность резко упала с 2014 года. Вторая — подписание президентом указа, готовящего страну к существованию в условиях чрезвычайного положения.

— Президент может перенести дату выборов главы государства с 31 марта 2019 года на 29 марта 2020-го. Во всяком случае, в конституции содержатся противоречия, благодаря которым это становится возможно, — сообщило 2 октября издание "Вести".

Основание даёт для этого Конституция Украины, которую за последние двадцать лет меняли или правили столько раз, что в какой-то момент её пункты начали противоречить друг другу. Первая конституция была принята 28 июня 1996 года, и в её 103-й статье говорилось, что "очередные выборы президента проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий". 8 декабря 2004 года уходивший после двух сроков президент Леонид Кучма провёл через Верховную раду новую конституцию, превращавшую страну из президентской в парламентскую республику (тем самым он надеялся остаться у власти), и 103-я статья зазвучала как "Очередные выборы президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий".

30 сентября 2010 года Верховный суд Украины прекратил действие Конституции 2004 года и вернул Конституцию 1996 года. Так как действующий президент Виктор Янукович был избран в январе 2010-го, 1 февраля 2011 года Верховная рада приняла закон № 2951-VI, вносивший правку в основной закон страны: "Очередные выборы президента Украины после восстановления положений Конституции Украины в редакции от 28 июня 1996 года… проводятся в последнее воскресенье марта 2015 года". 21 февраля 2014 года Верховная рада заявила о возврате к Конституции 2004 года, однако по факту в основной закон страны был внесён лишь ряд правок, и в 103-й статье остался пункт про президентские выборы в последнее воскресенье марта пятого года полномочий.

Пётр Порошенко был избран президентом 25 мая 2014 года. "Если провести выборы, как запланировали (в марте 2019-го. — Прим. Лайфа), получится, что Пётр Порошенко отбудет всего четыре года — т. е. не досидит несколько месяцев, — отметил "Стране" политолог Руслан Бортник. — А это уже противоречит другим статьям конституции". Так что выборы логично было бы перенести с 31 марта 2019-го на 29 марта 2020-го.

К переносу выборов подталкивают и рейтинги действующего главы государства. Если в 2014-м Порошенко победил уже в первом туре с 54,70% против 12,81% у Юлии Тимошенко, то с тех пор популярность президента сильно упала, и уже много месяцев он отстаёт от Юлии Владимировны как минимум на пару процентов. Призрак "женщины с косой" так неумолимо маячит на горизонте, что с лета этого года спикеры президентской команды заговорили, что неплохо было бы снова — как при Януковиче — отправить Тимошенко за решётку за кабальный договор с "Газпромом" 2010 года. Но это дело долгое и нелёгкое, пока же хочется отодвинуть дату выборов как можно дальше.

Тем более что выборы в Верховную раду пройдут в октябре 2019 года, и, проиграв в марте, Порошенко не сможет уже оказать влияния на состав парламента.

Это хорошо понимают в "Батьковщине" Юлии Тимошенко (она идёт первой и по рейтингам парламентской гонки, опережая "Блок Петра Порошенко"), и волнуются. "Отсчитать пятый год полномочий и провести выборы, а Конституционный суд не имеет полномочий для трактовки основного закона в этой части", — призвал в комментарии "Вестям" замглавы фракции партии в Верховной рады Сергей Соболев. Хотя в 2010-м Конституционный суд, как мы помним, вообще отменил действующую конституцию, а сейчас он подконтролен Порошенко едва ли не больше, чем тогда — Януковичу.

Понятно, что оппозиция — от Тимошенко и Саакашвили до радикальных националистов — не даст Порошенко просто так передвинуть дату выборов. И тут очень кстати оказывается документ, подписанный президентом 25 сентября (однако на сайте главы государства он и вообще информация о нём появились лишь 28 сентября), который предписывает "ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции реформирования и последующего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного состояния и в особый период".

Удивительнее всего, что ни на сайте президента, ни на сайте Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, ни где-либо ещё в базах официальных документов нет текста этой концепции, только лаконичные указы о её введении. Более того, засекречен ("для служебного пользования") даже один из трёх пунктов указа СНБО.

28 сентября источник "Украинской правды" во власти, знакомый с процессом разработки нового закона, пояснил, что изменит новая концепция: "По словам собеседника, согласно Конституции 2004 года для проведения определённых мероприятий требуется большое количество согласований. В условиях кризисной ситуации, такой, как военное чрезвычайное положение, — это неприемлемо". О каких согласованиях может идти речь? Издание "Страна" обратило 2 октября внимание на то, что в настоящий момент введение чрезвычайного положения или объявление особого периода (начинается с момента мобилизации или введения военного положения в стране или отдельных её частях) должно пройти согласование в Верховной раде, получив конституционное большинство голосов.

О том, что речь может идти об отмене согласования введения ЧП с парламентом, "Стране" сообщил политолог Дмитрий Корнейчук, связывающий их с подготовленным в верхах украинской власти законопроектом "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины".

— В законе о реинтеграции будут прописаны иные, нежели сейчас, варианты введения ЧП и военного положения в стране в случае некой угрозы. Например, будет нивелирована роль парламента, который на сегодня всё ещё должен подтверждать указ президента о введении ЧП большинством в 226 голосов, — считает Корнейчук.

Однако привязка к Донбассу вызывает сомнения. Во-первых, армию там Киев уже использует с 2014 года без всякого чрезвычайного положения: целыми бригадами, в первый год войны — даже боевую авиацию и тактические ракетные комплексы "Точка-У".

Во-вторых, по ряду признаков, основная роль в зачистке восточных областей уготована Национальной гвардии (структура МВД). Обратим внимание на проект закона № 6556 от 8 июня 2017 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины", как раз на днях — 21 сентября — одобренный к принятию Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Законопроект предлагает наделить Нацгвардию целым рядом полномочий, ранее бывших прерогативой Национальной полиции, таких как обыск и задержание граждан, перекрытие транспортного и пешеходного движения на улицах и автомобильных дорогах. Более того, она сможет без разрешений входить в дома граждан. Новый закон даёт Нацгвардии право поддерживать порядок, применяя не только физическую силу и оружие, но и "боевую и другую технику". Также ей будет дано право "окружать (блокировать) отдельные районы (участки) местности, зданий и объектов". Всё это как раз походит на описание военных задач в Донбассе. Наконец, на случай решения Запада о вводе в зону АТО "голубых касок" в законе предусмотрена возможность участия Нацгвардии в миротворческих операциях.

Под эти цели воинство Авакова и вооружается лучше, нежели армия. И речь не только об "Азове", уровень экипировки которого уже давно превосходит даже армейский спецназ. "Все в курсе о новой технике и оружии, которая есть у Нацгвардии (не у той, что близко к переднему краю) и которой нет у ВСУ (армии. — Прим. Лайфа), — гневно написал 27 сентября в "Фейсбуке" известный военный волонтёр Роман Доник. — МВД закупает то, что им нужно, тогда, когда им нужно. В то время как ВСУ зарегулированы донельзя".

Однако сейчас это перевооружение Нацгвардии и грядущее усиление её полномочий вдруг вышло Порошенко боком. Как сетуют сейчас в администрации президента, Аваков начал "вести свою игру", отказавшись прислать эти великолепно вооружённые части для защиты границы от её прорыва сторонниками Саакашвили. Более того, в случае если в октябре оппозиция в лице сторонников Михо или националистов устроит массовые беспорядки в Киеве, то Аваков уже внятно намекнул, что не собирается спасать от них Порошенко.

2 октября советник министра внутренних дел Антон Геращенко (один из авторов законопроекта о наделении Нацгвардии новыми полномочиями) прямо заявил в эфире телеканала ICTV на вопрос о существовании конфликта Порошенко и Авакова: "Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко". И пояснил, в чём причина: "Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я лично и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент, мы уже видели предыдущего президента… Министр внутренних дел Арсен Аваков на сегодня является гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением".

— Я могу гарантировать следующее: власть Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Национальной полиции никогда не будут использованы против интереса народа Украины для того, чтобы не допустить каких-то народных выступлений, если они будут законными и обоснованными. И является это страшным сном для всех тех, кто хотел бы руководить нашей страной, руководствуясь старыми принципами, — заявил Геращенко.

А потом Аваков в качестве "гаранта поддержания порядка", озвученного его советником, введёт Национальную гвардию в центр Киева для охраны правительственных зданий (такие функции "в случае кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности", уже предусмотрительно прописаны Геращенко в новом законе) и Порошенко окажется в заложниках у преданных лично главе МВД добровольческих полков.

Единственная возможность остановить Нацгвардию есть у отдельных, прошедших фронт армейских частей. В частности, источник "Страны" 28 сентября связал начавшуюся на днях мощную атаку Геращенко и ещё ряда представителей "Народного фронта" (партия, видную роль в которой играет Аваков) на начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко: "Ходит слух, что он сформировал два подразделения вэдэвэшников, которые пойдут на всё в случае крайней ситуации и защитят Порошенко. Поэтому президент и держится за него. По этой же причине главу Генштаба и хотят сменить друзья-соперники из НФ".

Но, в отличие от частей МВД, использовать армию в тылу можно лишь после объявления чрезвычайного положения. Поэтому и введение такового должно быть максимально быстрым и не зависящим от фракции "Народного фронта" в Верховной раде, без которой у президента нет конституционного большинства голосов.

Наконец, быстро вводимое чрезвычайное положение может оказаться полезным и тем, что в период его действия отменяются выборы, в том числе президентские. В случае переноса выборов на 2020 год и массовых протестов это окажется весьма кстати.