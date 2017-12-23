Украину грозят лишить безвиза. Зачем Брюссель загоняет Порошенко в угол?

Европейская комиссия (один из органов высшей власти Евросоюза) представила свой первый отчёт по механизму приостановления безвизового режима в отношении ряда стран (такая возможность предусмотрена решением Совета Евросоюза от 27 февраля этого года). Среди стран, которым выдвинуты суровые условия для сохранения безвиза, — получившая его в июне этого года Украина. Это второе и более жёсткое предупреждение, а первое было озвучено Киеву из Брюсселя 5 декабря.

В списке проблемных стран в отчёте Еврокомиссии — Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Молдавия, Грузия и Украина. В отношении последней сказано, что "в целом, показатели либерализации визового режима будет продолжаться". Как обычно, всё кроется в том, что идёт далее. "Но…"

— Однако, учитывая последние события, должны быть предприняты срочные меры для обеспечения полного осуществления реформ и устойчивости уже осуществлённых, в частности, касающихся борьбы с коррупцией, — считает Еврокомиссия. — Независимость и возможности НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. Лайфа) и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура. — Прим. Лайфа) должны быть обеспечены и усилены, устранены нынешние тенденции, подрывающие их работу.

Прочие требования к Украине озвучены достаточно стандартные, как и к прочим странам с безвизом — борьба с нелегальной миграцией и организованной преступностью, "активизация целенаправленных информационных кампаний по разъяснению прав и обязанностей при безвизовом режиме" и прочее. Основное требование — выше.

Препятствия деятельности НАБУ уже не в первый раз становятся причинами демаршей из Брюсселя. 5 декабря пресс-служба Европейской службы внешних действий (ещё одна высокая структура Евросоюза) выступила с красноречивым заявлением: "Борьба с коррупцией является ключевым элементом в развитии отношений между ЕС и Украиной, на которой основывается успех других реформ. Публичное раскрытие деталей расследования коррупции Генеральной прокуратурой значительно ослабляет способность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) эффективно проводить расследования и подрывает доверие общественности к эффективной борьбе с коррупцией".

— Работа этих учреждений должна не подрываться, а подкрепляться, — прямо заявили Порошенко с Запада. Характерно, что посвящённая этому статья на "Европейской правде" (проект популярнейшего сайта "Украинская правда") вышла 7 декабря с заголовком "В шаге от пропасти: ночь, когда Украина чуть не потеряла безвиз".

Тот самый безвиз, получение которого Порошенко преподносит всем как свою главную заслугу на посту президента, а контролируемые им СМИ — как главное требование Евромайдана (всё-таки о полной евроинтеграции речь со стороны Запада даже не идёт).

Откуда такие нервы и такие громкие заявления, почему в ход идут такие козыри?

Как уже рассказывал Лайф, 3 ноября этого года НАБУ добилось права на выемку документов с завода "Кузница на Рыбацком" (бывшая "Ленинская кузница"), принадлежащего фонду "Прайм эссетс капитал", который в свою очередь принадлежит Петру Порошенко. Завод обвиняется в поставке в 2015 — 2016 годах пограничникам бронемашин по ценам, завышенным более чем втрое (с 4,75 до 14,876 млн гривен), соответственно, из суммы контракта в 59,5 млн гривен (около 2,3 млн долл) большая часть бюджетных денег была по сути украдена поставщиком.

Администрация президента начала встречную атаку, апогеем которой стало внесение 6 декабря в Верховную раду законопроекта № 7362 "О внесении изменений в законы относительно обеспечения парламентского контроля", который давал бы парламенту право без помех увольнять главу НАБУ, САП и прочих антикоррупционных ведомств — достаточно лишь собрать большинство голосов под заявлением о недоверии к ним. Первым автором этого законопроекта стал председатель фракции "Блок Петра Порошенко", ранее представитель президента в Верховной раде Артур Герасимов, вторым — лидер фракции "Народного фронта" (второй по величине) Максим Бурбак.

Действия "фронтовиков" тоже понятны — 31 октября следователи НАБУ задержали и поместили под арест сына министра внутренних дел и одного из лидеров партии Арсена Авакова. Против Александра Авакова возбуждено дело о поставке по завышенным ценам рюкзаков в МВД, что бьёт напрямую и по его отцу. Проще говоря, навязанное Западом ведомство начало атаку на ключевые фигуры украинской власти. Параллельно с этим на улицах вновь активизировались сторонники Михаила Саакашвили, которые с 3 декабря провели уже три массовых "марша за народный импичмент" Порошенко.

Президента Украины откровенно загоняют в угол. Откажется дать "заднюю" — страну лишат безвиза, тогда на выборах в марте 2019 года он 100% проиграет практически любому из противников. Пойдёт на попятную, даст возможность НАБУ вести дела так, как этого хочет Запад, — окажется с накинутой на шею удавкой из целой серии уголовных дел.

Такую тактику европейцы любят применять к главам восточноевропейских стран. Можно вспомнить хотя бы Леонида Кучму, который после успешного переизбрания на второй срок в 1999 году почувствовал себя уверенно и решил вести независимую политику, но вскоре получил страшный удар в виде обвинения в убийстве журналиста "Украинской правды" Гонгадзе, после чего на улицах забушевали митинги "Украина без Кучмы". 9 марта 2001 года демонстранты с боевиками УНА-УНСО* в авангарде штурмовали Администрацию президента, как это будет 1 декабря 2013 года в ходе Евромайдана.

В администрации Порошенко все это хорошо понимают и идут проверенным путём — заказывая нужные публикации в западной прессе, чтобы оказать влияние на общественное мнение и политиков (например, накануне обыска у первого заместителя министра внутренних дел, бывшего командира штаба "Азова" Вадима Трояна, в американских и французских СМИ выходили статьи, обвинявшие Авакова и батальоны вроде того же "Азова" в угрозе реформам и демократии на Украине). Так, 30 ноября, то есть накануне внесения законопроекта № 7362 и демарша Европейской службы внешних действий, в The Washington Times вышла большая статья, обвинявшая руководство НАБУ в неэффективной борьбе с коррупцией и даже в получении взяток от олигархов.

— Если говорить о НАБУ, то все дела о коррупции на высоком уровне просто отодвигаются на задний план, — говорится в статье. — Показательным примером в данном случае является ситуация с группой "Приват" Игоря Коломойского. Государство национализировало "Приватбанк", чтобы предотвратить его банкротство. Однако позже выяснилось, что накануне национализации владельцы банка изъяли оттуда все деньги. Г-н Сытник (глава НАБУ. — Прим. Лайфа) оценил убытки примерно в 600 миллионов долларов… Сейчас ходят слухи о том, что г-н Сытник и г-н Коломойский заключили какое-то очень выгодное для обоих соглашение… Кроме того, есть ещё дело крупной энергетической компании "Запорожьеоблэнерго", которое стало одним из первых дел, заведённых НАБУ после создания этого агентства. По некоторым оценкам, убытки, понесённые в результате коррупции, достигают 12,8 миллиона долларов... Но г-н Сытник и его агентство не упоминают об этом деле более полугода, блокируя судебное преследование по одному из своих первых резонансных дел. И снова ходят слухи об огромных взятках, которые НАБУ получает за своё молчание и бездействие.

Впрочем, вряд ли кого-то в Брюсселе или Вашингтоне действительно интересует, кто и у кого берёт взятки в очередной "банановой республике". Их интересует эффективный контроль за местными диктаторами и ничего более.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда РФ.