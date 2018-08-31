"Шо не день, то свято..." На Украине ликуют по поводу убийства Захарченко

31 августа примерно в шесть часов вечера в Донецке в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, который унёс жизнь Александра Захарченко. Глава ДНР получил смертельные ранения и скончался в больнице. Смерть этого человека для Донбасса и Луганщины — трагедия, равно как и для многих россиян. С 2014 года покушения на Захарченко стали совершаться регулярно, и каждый раз провалы под давлением киевской пропаганды сопровождались обильным потоком сожаления пользователей украинского сегмента соцсетей. Легко представить, как эти люди отреагировали на убийство.
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