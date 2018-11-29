Вне закона. Что теперь грозит россиянам на Украине

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Вне закона. Что теперь грозит россиянам на Украине

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Фото: © РИА Новости/Виталий Залесский

Президент Украины Пётр Порошенко сделал политическое заявление в "Твиттере". Он пообещал ограничить в своей стране права граждан России. Чего именно можно ожидать — расскажем в инфографике.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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