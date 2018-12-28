Зачем общественник добивается запрета украинских журналистов в России

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич намерен инициировать законы, которые будут регулировать деятельность СМИ-иноагентов, а работу журналистов с Украины на территории России предлагает запретить.

Недавно подвергшийся санкциям США глава комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность СМИ-иноагентов в России, чьи материалы подрывают "авторитет органов государственной власти" и разжигают "социальные конфликты" в России. Об этом сообщается на сайте ОП РФ. Лайфу он заявил, что помимо этого намерен добиваться запрета на вещание украинских СМИ на территории России, а также полной прозрачности работы иностранных и российских СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Сейчас он готовит письма в Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций, аппарат правительства РФ и МИД.

По словам Александра Малькевича, в аппарат правительства будет отправлено предложение расширить санкционный список по Украине и запретить деятельность украинских средств массовой информации в России.

— Это можно сделать, лишив украинские СМИ лицензии в России, — заявил Малькевич Лайфу.

В Министерство цифрового развития связи и коммуникаций РФ члены комиссии ОП отправят письмо с предложением совместно с профильными органами и законодателями "продумать механизмы, которые уравняют наших журналистов в правах с западными коллегами".

— Потому что сейчас у иностранных журналистов в России существует некий иммунитет — их никто не проверят. В то время как, например, сотрудников RT в США не просто проверяют — Вашингтон в курсе их зарплат, налогов, деятельности и многого другого. Они регулярно становятся объектами давления, — добавил Малькевич.

В качестве аналогичного примера из мировой практики он привёл действующий закон США Foreign Agents Registration Act (FARA), принятый в 1938 году.

— Сейчас главная цель писем в профильные ведомства — понять, проводились ли в России в отношении СМИ-иноагентов проверки в этом году. Если да, то к каким выводам и заключениям пришли проверяющие: были ли найдены нарушения, были ли они устранены, планируются ли такие проверки в следующем году, — объяснил Малькевич.

Он полагает, что СМИ-иноагенты нарушают наши законы, ведут подрывную деятельность, близкую к информационной войне.

— Например, проект "Крым. Реалии" каждый день сообщает читателям, что была якобы какая-то ошибка воссоединения, пишут постоянно о том, что всё плохо. Нам, неспециалистам, кажется, что это не совсем верно. Может быть, Роскомнадзор считает иначе. Тогда хотелось бы, чтобы были даны соответствующие ответы, — рассказал Александр Малькевич.

Журналист отметил, что письмо в Роскомнадзор, по которому ответ пока ожидается, стал первым шагом в этом направлении в правовом поле.

Ещё один эффективный, по его мнению, метод — прекращение допуска российских СМИ к иностранным деньгам.

— Огромное количество частных компаний используют иностранный контент, берут деньги на покупку оборудования. Потом за это приходится платить. Примеры простые: иностранцы предоставляют кредит на развитие, затем требуют, чтобы события освещались в определённом ракурсе. Если их требования не исполняются, они требуют деньги обратно. Фирма оказывается под угрозой разорения, поэтому ей приходится танцевать под музыку этих "хозяев", — рассказал Лайфу политолог Олег Матвейчев. — У нас достаточно сотрудников, есть процессуальные нормы, которые диктуют определённое время, когда именно должны проводиться проверки. Всем надоело вмешательство иностранцев в наши медиа. Нужен приказ сверху.

Кроме того, эксперты отметили, что у наших СМИ такого информационного вещательного присутствия, как, скажем, у Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) на территории России, нет ни в одной стране мира.

— Эти структуры в своё время являлись медийным инструментом, сформированным в первой половине прошлого века в боевых, агитационных и пропагандистских целях западных спецслужб. Так что вполне логично проводить такие проверки. При этом, я думаю, многие коллеги-журналисты с удовольствием бы поучаствовали в этой экспертизе на общественных началах, — отметил политолог Алексей Мартынов.

Напомним, ранее Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона. Чуть позже от властей США пришло уведомление о необходимости зарегистрировать проект USA Really, главным редактором которого он является, в качестве иноагента, а затем журналист попал в санкционные списки США.