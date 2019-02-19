Украинский чиновник заскучал на совещании и решил посмотреть порно... со звуком

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Украинский чиновник заскучал на совещании и решил посмотреть порно... со звуком

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Никто не отрицает, совещания и планёрки зачастую бывают слишком скучными. На что только не идут люди, чтобы развлечься: кто-то рисует на документах, кто-то спит, а кто-то смотрит порно. Маленький совет отчаянным головам: не забывайте выключать звук.

Неловкость случилась на аппаратном совещании в Кропивницком, Украина. Директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник, видимо, решил разбавить серость будней и посмотреть порно с телефона, но забыл выключить звук, пишет "Деловая столица".

На видео попал момент, где Виктория Куликова зачитывает отчёт, но внезапно раздаются громкие женские стоны. Люди на заднем фоне реагируют вполне вежливо, но сдержать улыбки и ухмылки у них не получается. После совещания на Рудника с вопросами про видео накинулась журналистка, но чиновник от ответа ушёл, а точнее — убежал. Даже не прихватив верхнюю одежду из гардероба.

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