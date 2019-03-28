Очевидцы сняли ужасающий момент, как заправка в Кропивницком взлетела на воздух

Сейчас сообщается уже о семи взрывах, которые было слышно при инциденте на газовой заправке в городе Кропивницком Кировоградской области.

Пожар на АЗС произошёл вечером 27 марта, на автостоянке взорвались ёмкости с газом. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. При происшествии пострадало три человека и оказались уничтоженными 18 автомобилей. В нескольких домах и школе взрывной волной выбило окна, а несколько микрорайонов остались без света.

А позже очевидцы стали выкладывать в Сеть жуткие кадры со взрывами. На одном из роликов видно, как испуганные люди, находившиеся поблизости в роковой момент, пытаются убежать, спасаясь. За кадром слышны крики, а затем парень надрывным голосом говорит, что вокруг летают куски металла.

За несколько часов огнеборцам удалось потушить пожар, указано на сайте телеканала "24". А правоохранители сейчас выясняют, что послужило причиной взрывов. Среди версий в том числе нарушение правил безопасности.