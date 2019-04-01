Первая пани Украины? 10 малоизвестных фактов о жене Зеленского

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Первая пани Украины? 10 малоизвестных фактов о жене Зеленского

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Фото © ВКонтакте/Елена Зеленская (кияшко)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский смог удивить всех и стать одним из фаворитов первого тура выборов, набрав более 30% голосов. Многие сразу же заинтересовались фигурой политика и его семьёй, поэтому Лайф решил собрать подборку фактов о Елене Зеленской — любящей жене и верном помощнике Владимира.

Откуда родом

Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в городе Кривой Рог

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Училась с Владимиром в школе

Она училась вместе с Владимиром в одной школе, но в разных классах. Любопытно, что супруги не знали тогда друг о друге

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Никогда не работала по профессии

Елена выучилась в Криворожском техническом университете на архитектора. Однако работать по профессии она не стала

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Знакомство с будущим мужем

Как-то на улице к Елене подошёл парень, попросил у неё кассету, которую та держала в руках, и дал свой номер. Это был Владимир

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Бросила парня ради Зеленского

На тот момент девушка была несвободна, но Владимир решил добиться своего и, несмотря ни на что, завоевал её сердце

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Ты станешь моей женой?

Предложения руки и сердца Елена прождала 8 лет и получила его в кино. Владимир воодушевился мелодрамой и решил больше не медлить

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Правая рука и деловой партнёр

Вместе с Владимиром Елена была участницей команды КВН "95-й квартал". Теперь она пишет тексты для студии, основанной Зеленским

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Крёстная мать Елены — известная актриса

Крёстная мать Елены — Елена Кравец, украинская актриса, в 2014 и 2015 годах входившая в топ-100 влиятельнейших женщин страны

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Оказывает сильное влияние на мужа

Зеленский признавался, что жена оказывает на него большое влияние, хотя он выдвинулся на выборы президента вопреки её мнению

Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)

Главная ценность — дети

У супругов Зеленских есть двое детей: 14-летняя Саша и 6-летний Кирилл

Фото © ВКонтакте / Владимир Зеленский

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