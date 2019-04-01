Первая пани Украины? 10 малоизвестных фактов о жене Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский смог удивить всех и стать одним из фаворитов первого тура выборов, набрав более 30% голосов. Многие сразу же заинтересовались фигурой политика и его семьёй, поэтому Лайф решил собрать подборку фактов о Елене Зеленской — любящей жене и верном помощнике Владимира.

Откуда родом Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в городе Кривой Рог Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Училась с Владимиром в школе Она училась вместе с Владимиром в одной школе, но в разных классах. Любопытно, что супруги не знали тогда друг о друге Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Никогда не работала по профессии Елена выучилась в Криворожском техническом университете на архитектора. Однако работать по профессии она не стала Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Знакомство с будущим мужем Как-то на улице к Елене подошёл парень, попросил у неё кассету, которую та держала в руках, и дал свой номер. Это был Владимир Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Бросила парня ради Зеленского На тот момент девушка была несвободна, но Владимир решил добиться своего и, несмотря ни на что, завоевал её сердце Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Ты станешь моей женой? Предложения руки и сердца Елена прождала 8 лет и получила его в кино. Владимир воодушевился мелодрамой и решил больше не медлить Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Правая рука и деловой партнёр Вместе с Владимиром Елена была участницей команды КВН "95-й квартал". Теперь она пишет тексты для студии, основанной Зеленским Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Крёстная мать Елены — известная актриса Крёстная мать Елены — Елена Кравец, украинская актриса, в 2014 и 2015 годах входившая в топ-100 влиятельнейших женщин страны Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Оказывает сильное влияние на мужа Зеленский признавался, что жена оказывает на него большое влияние, хотя он выдвинулся на выборы президента вопреки её мнению Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко) Главная ценность — дети У супругов Зеленских есть двое детей: 14-летняя Саша и 6-летний Кирилл Фото © ВКонтакте / Владимир Зеленский