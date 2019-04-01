Первая пани Украины? 10 малоизвестных фактов о жене Зеленского

Откуда родом
Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в городе Кривой Рог
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Училась с Владимиром в школе
Она училась вместе с Владимиром в одной школе, но в разных классах. Любопытно, что супруги не знали тогда друг о друге
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Никогда не работала по профессии
Елена выучилась в Криворожском техническом университете на архитектора. Однако работать по профессии она не стала
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Знакомство с будущим мужем
Как-то на улице к Елене подошёл парень, попросил у неё кассету, которую та держала в руках, и дал свой номер. Это был Владимир
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Бросила парня ради Зеленского
На тот момент девушка была несвободна, но Владимир решил добиться своего и, несмотря ни на что, завоевал её сердце
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Ты станешь моей женой?
Предложения руки и сердца Елена прождала 8 лет и получила его в кино. Владимир воодушевился мелодрамой и решил больше не медлить
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Правая рука и деловой партнёр
Вместе с Владимиром Елена была участницей команды КВН "95-й квартал". Теперь она пишет тексты для студии, основанной Зеленским
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Крёстная мать Елены — известная актриса
Крёстная мать Елены — Елена Кравец, украинская актриса, в 2014 и 2015 годах входившая в топ-100 влиятельнейших женщин страны
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Оказывает сильное влияние на мужа
Зеленский признавался, что жена оказывает на него большое влияние, хотя он выдвинулся на выборы президента вопреки её мнению
Фото © ВКонтакте / Елена Зеленская (Кияшко)
Главная ценность — дети
У супругов Зеленских есть двое детей: 14-летняя Саша и 6-летний Кирилл
Фото © ВКонтакте / Владимир Зеленский
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