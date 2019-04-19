Президентские выборы 2019 года на Украине — клубок из волос Медузы горгоны, где гадюки кусают друг друга, а рядом прыгают жабы, готовые в любой момент присоединиться к вакханалии.

Нерусская тройка

На кону не только кресло главы государства: основная часть партийных кандидатов использует гонку как стартовую площадку для осенних парламентских выборов. Группа поменьше — так называемые технические кандидаты, через которых лидеры будут заводить своих людей в избирательные комиссии.

В преддверии первого тура всех волновала троица на центральном пьедестале — там и смех, и грех, и Юля Тимошенко. Только последняя по результатам подсчёта голосов оказалась не у дел, и в упряжке осталось только двое.

Рейган из Кривого Рога

Как и множество других страшных вещей, это история началась с КВН. В 1998 году Александр Масляков предложил украинцам из команды "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" выступить в Высшей лиге, только название стоило выбрать благозвучнее. Так и появился "95-й квартал" — в честь одного из родных районов участников. Капитаном команды назначили невысокого красавчика по прозвищу Вован — будущего кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В 16-летнем возрасте Зеленский выиграл грант на бесплатное обучение в Израиле. Но не поехал — отец (математик, программист, доктор технических наук, профессор) сказал: "Только через мой труп". Тогда Владимир отучился на юриста в Криворожском экономическом институте, правда, по собственным словам, "никогда не работал, если не считать двух месяцев практики".

КВН тоже не принёс финансовой стабильности — в сезоне 2002 года команда дошла до полуфинала, но уже в 2003-м не прошла дальше второго этапа. Провал окончательно разбил командный дух, и Зеленский с друзьями ушли в глухое коммерческое подполье — точнее, в плотное сотрудничество с украинскими телеканалами "Интер" и "1+1". Оба принадлежат украинским олигархам, первый — мультимиллионеру Фирташу, второй — миллиардеру Игорю Коломойскому.

Из недр "95-го квартала" стали рождаться шоу, концертные программы и телесериалы. Именно Вовану мы обязаны появлением одного из самых популярных ситкомов на российском ТВ — "Сватам". У них уже есть анимационная версия "Сватики", седьмой сезон продлён на 2019 год, а предыдущие выпуски четыре раза брали приз международной аудитории на Телевизионном фестивале в Монте-Карло (что бы это ни значило). Кстати, из-за запрета на показ телесериала на территории Украины канал Коломойского "1+1" потерял более 15% аудитории. Всё к этому шло несколько лет, и креаторы "95-го квартала" придумали, как поменять ситуацию. Так родился "Слуга народа" — "История следующего президента".

За день до выборов, 24 октября 2015 года, в день тишины на улицах Киева появились палатки "Народного президента" Голобородько (персонаж Зеленского в сериале). Промоутеры раздавали горожанам открытки с лозунгами "настучит чиновникам по льготам", "предоставляю депутатам по мандатам", "люстрирую по самые предшественники", "Кортежи — на …", "Чтобы простой учитель жил как президент, а президент — как учитель" — в каждой формулировке так и сквозил мятежный дух того самого Вована из команды "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

Политическая комедия "Слуга народа" стала самым рейтинговым продуктом украинского телевидения по итогам 2015 года. Её посмотрели более 20 миллионов телезрителей, а на официальном YouTube-канале "Квартала 95" — 98 миллионов человек.

"Слугу народа" купили телеканалы Эстонии и Казахстана. В сентябре 2017 года студия "Квартал-95" продала права на показ сериала крупнейшей мировой интернет-ТВ-платформе Netflix — там он доступен по сей день с английскими субтитрами.

31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года Владимир Зеленский на телеканале "1+1" обратился к украинцам, где заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. Стоит ли говорить, что рейтинги этого выпуска побили все рекорды?

Своих коллег по президентской гонке, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко, Зеленский "мочил" и "песочил" силами подведомственного ресурса — засовывая в ситкомы и мультсериалы "95-го квартала". Очевидные любому зрителю сходства подчёркиваются непрофессионализмом и политической близорукостью оппонентов Вована, несмотря на мощную поддержку штаба Тимошенко Коломойским. О собственном абсолютном отсутствии опыта госуправления Зеленский предпочитает помалкивать, как и о полном незнании зарубежного ландшафта.

Тем не менее несколько контактов "с Западом" у криворожского кандидата уже было: он провёл переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США на Украине Куртом Волкером и несколько раз встречался с американским послом в Киеве Мэри Йованович. Понятно, что США прощупывают Зеленского на предмет лояльности "курсу партии", однако ключевые вопросы Донбасса и Крыма Вован собирается решать совсем по-другому.

Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек. Я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли — это всё про человеческую жизнь. И человеческую жизнь я поставил бы на первое место Владимир Зеленский Фото: © РИА Новости

При этом Вован предлагает "раскулачить" крупный бизнес на Украине, предложив ему заплатить в казну "5-7-8 процентов" от незаконно нажитого богатства. Кроме того, он хочет, чтобы олигархам запретили вмешиваться в редакционную политику принадлежащих им телеканалов.

Украинские журналисты считают, что если у Коломойского и есть ставка на Зеленского, то он вряд ли ей рад. По словам журналистки Ксении Василенко (Кошкиной) в телефонном разговоре с ней олигарх озвучил риторический вопрос: "Чем клоун хуже кондитера?"

Полный "П"

Пётр Порошенко, в прошлом олигарх, ныне — самовыдвиженец, открыто заявляет, что на выборах президента Украины — 2019 он борется с Путиным. Кроме того, действующий глава страны обещает реализовать свой план "П" — и привести народ, подобно Моисею, в землю обетованную. То есть в Евросоюз.

План "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. И этот план, когда мы идём своим путём. Этот план — привести страну к полному членству в ЕС и НАТО. И мы сделали огромную работу в этом направлении Порошенко Фото: ©Facebook/Петро Порошенко

За плечами у нынешнего хозяина Киева годы кулуарных войн, заговоров и интриг. В политику капиталист Порошенко пришёл в 1998 году как социал-демократ. Точнее, как член СДПУ (Социал-демократической партии Украины). Как раз тогда её возглавил Виктор Медведчук. Сам Порошенко до сих пор отрицает свою причастность к данной партии, но в том же 1998 году он стал членом её руководящего органа — политбюро, что в принципе невозможно без наличия партийного билета.

Шли годы, названия партий сменяли друг друга, перетекая из "Солидарности" в ТСУ, затем в Партию регионов, а дальше уже политологи ноги сломят. В 2004 году Порошенко планировал на горбу президента Ющенко триумфально вскарабкаться на кресло премьер-министра, но там уже плотно осела Юлия Тимошенко. Пришлось затаиться. Возможно, именно поэтому Пётр Порошенко остался одним из немногих представителей так называемого оранжевого лагеря, кто не потерял позиции после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2012 году.

Во время "революции гидности" Порошенко не выступал с активной позицией против Януковича, практически не появлялся на майдане и в целом сохранял некий статус-кво. Однако это не помешало ему возглавить предвыборную гонку и занять должность президента Украины. Кстати, в день своей инаугурации, 7 июня 2014 года, Петр Порошенко стал дедушкой, оставаясь самым молодым президентом страны. Надолго ли?

В августе 2014 года доверенные люди открыли в офшорной зоне несколько компаний на имя Порошенко. Широкой общественности это стало известно в марте 2016 года, когда произошла публичная утечка информации юридической фирмы Mossack Fonseca, которую обнаружили благодаря "панамским документам". 3 июня 2016 года Порошенко заявил, что офшорного скандала не было, а компания создавалась с целью продажи компании Roshen: "Счета не открывалась, деньги не выводились… И все налоги будут уплачены на Украине", уверял президент.

Глава телеканала "Интер", где так любит показываться Зеленский, Дмитрий Фирташ под присягой в суде Вены заявил, что имел тайный договор с Петром Порошенко и Виталием Кличко относительно их поддержки на выборах 2014 года. Порошенко опровергает существование каких-либо кулуарных договорённостей с Фирташем. Суммы сделок тоже не называются.

С 2014-го Пётр Порошенко живёт с семьёй в селе Козин Обуховского района — его вилла стоит первой по счёту в ВИП-районе на улице Луговой. Когда-то здесь находилась база отдыха "Чайка", где останавливались сотрудники фабрики имени Карла Маркса. Сейчас фабрика принадлежит корпорации "Рошен", а на месте базы выстроили имение. В усадьбе Порошенко есть центральный дом площадью 2000 кв. м., несколько гостевых, помещение для охраны и персональная церковь.

По данным ежегодного рейтинга "Топ-100 самых богатых украинцев", опубликованного изданием "Новое время", на октябрь 2018 года состояние Порошенко оценивалось в $1,1 млрд, ключевой актив — корпорация Roshen. К сожалению, владелец компании тяжело болен: у "шоколадного короля" сахарный диабет.