В Одессе депутата Рады Найема облили фекалиями и забросали фаллоимитаторами

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В Одессе депутата Рады Найема облили фекалиями и забросали фаллоимитаторами

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Сам Найем назвал нападение чётким индикатором того, что он и его сторонники находятся на правильном пути.

В Одессе неизвестный облил нечистотами депутата Верховной рады Мустафу Найема. Делегацию из Киева также забросали резиновыми фаллоимитаторами, сообщает "Страна.ua".

Найем, прибывший в Летний театр одесского Горсада вместе с председателем облсовета Анатолием Урбанским, депутатами горсовета и жителями Одессы, связал произошедшее с предпринимателем Владимиром Галатерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Нас таким не испугаешь. Это чёткий индикатор того, что мы на правильном пути, — заявил депутат.

<p>Фото: © <em>u</em><a href="https://usionline.com/2019/04/19/mustafu-najema-oblili-nechistotami-v-letnem-teatre-foto-translyatsiya/" target="_blank">sionline.com</a></p>

Мустафа Найем приехал в Одессу, чтобы поддержать горожан, выступающих против реконструкции территории Летнего театра, начавшейся 12 апреля.

Правоохранители сообщили, что задержали двоих подозреваемых.

Подобные "методы" против депутатов на Украине используются нередко. Ранее Лайф писал, как в Николаеве троих народных избранников также облили фекалиями.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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