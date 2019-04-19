В Одессе депутата Рады Найема облили фекалиями и забросали фаллоимитаторами

Сам Найем назвал нападение чётким индикатором того, что он и его сторонники находятся на правильном пути.

В Одессе неизвестный облил нечистотами депутата Верховной рады Мустафу Найема. Делегацию из Киева также забросали резиновыми фаллоимитаторами, сообщает "Страна.ua".

Найем, прибывший в Летний театр одесского Горсада вместе с председателем облсовета Анатолием Урбанским, депутатами горсовета и жителями Одессы, связал произошедшее с предпринимателем Владимиром Галатерником и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

— Нас таким не испугаешь. Это чёткий индикатор того, что мы на правильном пути, — заявил депутат.

Мустафа Найем приехал в Одессу, чтобы поддержать горожан, выступающих против реконструкции территории Летнего театра, начавшейся 12 апреля.

Правоохранители сообщили, что задержали двоих подозреваемых.

Подобные "методы" против депутатов на Украине используются нередко. Ранее Лайф писал, как в Николаеве троих народных избранников также облили фекалиями.