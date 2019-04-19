Порошенко решил достучаться до избирателей "всеми доступными средствами"

Действующий президент Украины решил достучаться до избирателей "всеми доступными средствами". Об этом говорится в ролике, размещённом на странице лидера Незалежной в "Фейсбуке".

— Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти пять лет... Понимаю, что мало с вами говорил — я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами, — заявил Порошенко.

Более того, лидер Незалежной говорит, что будет бороться за Украину и не сдастся Владимиру Зеленскому. Кроме того, на видео перечисляются "достижения" Порошенко за те пять лет, которые он был у власти. Тут и "новая церковь", и якобы сильная армия, и безвизовый режим.

Сегодня в Киеве пройдут предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко. Как писал Лайф, уже проданы все билеты на стадион "Олимпийский" в центре украинской столицы, где встретятся претенденты на президентский пост.