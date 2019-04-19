Националисты стягиваются в центр Киева на марш в поддержку Порошенко

Пока обстановка на Михайловской площади спокойная, за порядком следят полицейские.

В центре Киева, на Михайловской площади, собираются националисты — они намерены пройти маршем в поддержку Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" с места события.

Отмечается, что колонны пройдут с Михайловской площади на площадь Независимости, а оттуда направятся на стадион "Олимпийский", где вечером должны состояться дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Участники шествия пришли с флагами своих организаций, многие одеты в камуфляжную форму.

А у НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты, обстановка напряжена до предела. По всей территории вокруг стадиона стоят машины с силовиками, также подтянулась тяжёлая техника.