Супруга Зеленского захотела встретиться с женой Порошенко

Елена Зеленская признала, что спросила бы у Марины Порошенко, как та смотрит на ситуацию в стране.

Жена кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского Елена заявила в интервью украинскому изданию "Сегодня", что не прочь пообщаться с супругой действующего главы Незалежной Мариной Порошенко.

— Я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на сложившуюся ситуацию, как ей вообще живётся. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом, — сказала Елена Зеленская.

В то же время супруга шоумена отметила, что ей было бы интересно встретиться с "любой первой леди". Одновременно с этим она уточнила, что в случае победы мужа на выборах не будет стараться копировать имидж других жён президентов.

— Я не стараюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того, — добавила Зеленская.