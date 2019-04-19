Супруга Зеленского раскрыла главные недостатки мужа

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена назвала главные недостатки мужа. Среди них — трудоголизм и абсолютная рассеянность в бытовых делах.

— Раньше у него вообще не было ключей от квартиры, и только в прошлом году мы их ему дали... Теперь он эти ключи ищет каждый день, — шутит Елена Зеленская в интервью "Апострофу".

По её словам, шоумен также почти не отдыхает и постоянно трудится. Супруга юмориста отмечает, что когда они едут отдыхать, то работа "отпускает" его только на третий день. До этого он находится в напряжённом состоянии.