Порошенко вышел к сторонникам на майдане — видео

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
— Какая мы сила! Я приветствую майдан Незалежности! — сказал он. — Вместе мы сила!
При этом он добавил, что на выборах 21 апреля украинцы сделают ставку — продолжит ли Украина свой путь в ЕС и НАТО или "всё будет спущено на тормозах".
При этом сегодня вечером Порошенко ждут в НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты с Владимиром Зеленским. Как сообщал Лайф, пока обстановка здесь напряжена до предела. По всей территории вокруг стадиона стоят машины с силовиками, также подтянулась тяжёлая техника.
Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"
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