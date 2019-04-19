Порошенко вышел к сторонникам на майдане — видео

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.

— Какая мы сила! Я приветствую майдан Незалежности! — сказал он. — Вместе мы сила!

При этом он добавил, что на выборах 21 апреля украинцы сделают ставку — продолжит ли Украина свой путь в ЕС и НАТО или "всё будет спущено на тормозах".

При этом сегодня вечером Порошенко ждут в НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты с Владимиром Зеленским. Как сообщал Лайф, пока обстановка здесь напряжена до предела. По всей территории вокруг стадиона стоят машины с силовиками, также подтянулась тяжёлая техника.