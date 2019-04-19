Стал известен регламент дебатов Порошенко и Зеленского

До их начала развлекать приходящих на стадион людей будут приглашённые артисты — по три от каждого кандидата.

Дебаты кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко будут включать в себя выступления политиков, а также ответы на вопросы от модераторов и самих участников. Регламент со ссылкой на свои источники публикует издание "Украинская правда".

Перед началом основного действа развлекать зрителей будут приглашённые артисты — по трое от Зеленского и Порошенко.

Сами дебаты будут включать в себя пятиминутные выступления кандидатов, затем последуют вопросы от модераторов встречи, а после сами участники смогут ответить на них и задать свои. На вопросы будет даваться минута, а на ответы — пять.

При этом представители обеих команд продолжают жаловаться друг на друга, сообщая о различных нарушениях и попытках изменить правила.

Модератором встречи от Зеленского станет глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк, а от Порошенко — украинский журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов.

Напомним, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоятся сегодня в 19:00 на киевском стадионе "Олимпийский".