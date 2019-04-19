У зрителей дебатов Зеленского и Порошенко отберут яйца и оружие

В МВД Незалежной говорят, что на стадион не пустят с предметами, которые могут быть использованы для нанесения вреда себе или окружающим.

У всех желающих, кто собирается на дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский", отберут яйца, овощи, фрукты и оружие. Об этом объявил пресс-секретарь МВД Незалежной Артём Шевченко.

Он пояснил, что на стадион не пустят с теми предметами, которые могут быть использованы в качестве оружия. Также под запрет попали петарды, файеры и газовые баллончики.

— Приходите налегке, — подытожил он.

Сегодня состоятся дебаты Зеленского и Порошенко. Они будут включать в себя пятиминутные выступления кандидатов, затем последуют вопросы от модераторов встречи, а после сами участники смогут ответить на них и задать свои. На вопросы будет даваться минута, а на ответы — пять.