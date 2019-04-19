Украинский телеведущий потребовал запретить Порошенко выезд за границу

Александр Дубинский также просит признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБ Украины.

Ведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский подал иск в киевский суд с требованием запретить выезд за границу действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В список также попали глава администрации президента Игорь Райнин и первый заместитель председателя фракции БПП в Верховной раде Игорь Кононенко.

— Поступил иск от Александра Дубинского <...> Третьи лица — президент Пётр Порошенко, председатель АПУ Игорь Райнин, народный депутат Игорь Кононенко <...> Истец просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в иске указаны и другие требования, среди которых — признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБ Украины, которые, по мнению Дубинского, не провели профилактических действий по предотвращению коррупции и посягательств на экономическую безопасность Украины со стороны Порошенко, Райнина и Кононенко.

Как ранее писал Лайф, в Верховной раде заявили о планах Петра Порошенко побороться за пост премьер-министра Незалежной.