Билеты в VIP-ложи на дебаты Зеленского и Порошенко продавали за $430

Вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд помощи онкобольным детям.

Билеты в скайбоксы на НСК "Олимпийский" в Киеве, где начинаются дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, продавали по цене от 370 до 430 долларов. Об этом сообщила пресс-служба команды Зеленского в "Фейсбуке".

— Ты можешь смотреть дебаты из скайбокса на НСК "Олимпийский"! И тем самым поддержать благотворительность. Ведь все средства от продажи билетов этой категории идут в благотворительный фонд, который защищает интересы онкобольных детей на Украине, — "Таблеточки", — говорится в сообщении.

В публикации также даётся ссылка на покупку билетов.

Напомним, сейчас в Киеве начинаются дебаты Зеленского и Порошенко. Встреча будет включать в себя выступления кандидатов длиной пять минут, после чего модераторы встречи зададут вопросы, а затем участники смогут ответить на них и задать свои.

Ранее сообщалось, что у зрителей дебатов отберут яйца и оружие.