Зеленский прибыл на стадион "Олимпийский" для дебатов

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Зеленский прибыл на стадион "Олимпийский" для дебатов

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Фото: © РИА "Новости"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве для дебатов с действующим лидером страны Петром Порошенко. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Нам сейчас стало известно, что Владимир Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский", — заявила ведущая в эфире телеканала.

Напомним, дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на киевском стадионе "Олимпийский" начнутся в 19:00.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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