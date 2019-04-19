Зеленский прибыл на стадион "Олимпийский" для дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве для дебатов с действующим лидером страны Петром Порошенко. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала "112 Украина".

— Нам сейчас стало известно, что Владимир Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский", — заявила ведущая в эфире телеканала.

Напомним, дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на киевском стадионе "Олимпийский" начнутся в 19:00.