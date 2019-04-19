В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко

На стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Согласно жеребьёвке, первым выступит шоумен, а действующему главе уже придётся отвечать после.

Как ранее сообщал Лайф, Зеленский первым приехал на стадион. После уже прибыл Порошенко, причём в его кортеже было 11 автомобилей, в том числе и Нацполиция.

По регламенту дебаты пройдут с 19:00 до 20:00.

Лайф ведёт текстовую трансляцию с места событий.