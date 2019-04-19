Зеленский признался, что в 2014 году голосовал за Порошенко

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Зеленский признался, что в 2014 году голосовал за Порошенко

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Кадр теледебатов © 112 Украина

В ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" Владимир Зеленский рассказал, что на выборах в 2014 году сам голосовал за Петра Порошенко. Однако шоумен назвал то решение ошибкой.

Мог ли я представить себе, что его (Петра Порошенко) "жить по-новому" будет означать "выживать"? Поэтому я здесь. Со своей командой, — сказал Зеленский.

Он добавил, что сам не политик, а просто человек, который "пришёл сломать эту систему".

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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