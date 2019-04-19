Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки — видео

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко пожали друг другу руки в самом начале дебатов на стадионе "Олимпийский".
Рукопожатие произошло под одобрительный гул зрителей, среди которых сторонники и Порошенко, и Зеленского.
Регламент дебатов предусматривает, что они продлятся с 19:00 до 20:00. Первым выступал шоумен, затем слово взял украинский президент.
Ранее Зеленский иронично шутил по поводу возможного рукопожатия.
Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"
- Популярные
- По времени