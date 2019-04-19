Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

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Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

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Кадр трансляции © 112 Украина

В ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве Владимир Зеленский назвал себя результатом ошибок Петра Порошенко.

Я просто человек. Простой человек. Который пришёл сломать эту систему. Я — результат ваших ошибок и обещаний, — сказал Зеленский.

Он также признался, что на выборах в 2014 году сам голосовал за Петра Порошенко. Однако назвал то решение ошибкой.

Напомним, на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты Зеленского и Порошенко. Лайф ведёт текстовую и видеотрансляцию.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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