Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

В ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве Владимир Зеленский назвал себя результатом ошибок Петра Порошенко.

— Я просто человек. Простой человек. Который пришёл сломать эту систему. Я — результат ваших ошибок и обещаний, — сказал Зеленский.

Он также признался, что на выборах в 2014 году сам голосовал за Петра Порошенко. Однако назвал то решение ошибкой.

Напомним, на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты Зеленского и Порошенко. Лайф ведёт текстовую и видеотрансляцию.