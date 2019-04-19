Зеленский перешёл на русский язык во время дебатов с Порошенко

Шоумен Владимир Зеленский перешёл на русский язык в ходе дебатов с его соперником по выборам на пост президента Украины Петром Порошенко. Сам действующий гарант говорит на государственном языке Незалежной.

Полчаса назад в Киеве стартовали дебаты двух оппонентов. При этом Порошенко заметно нервничает и только сыпет обвинения в адрес Зеленского. Подробнее читайте в нашей текстовой трансляции.