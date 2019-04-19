Зеленский — Порошенко: Я ваш приговор

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Зеленский — Порошенко: Я ваш приговор

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Владимир Зеленский. Фото: © официальный сайт Владимира Зеленского

В ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве Владимир Зеленский заявил Петру Порошенко, что он "его приговор".

Я не ваш оппонент, я ваш приговор, — сказал Зеленский в ответ на один из вопросов.

Шоумен также прокомментировал тот факт, что его часто называют "котом в мешке":

Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре, — добавил Зеленский.

Напомним, на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты Зеленского и Порошенко. Лайф ведёт текстовую и видеотрансляцию

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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