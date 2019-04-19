Зеленский ответил на обвинение Порошенко в уклонении от армии

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Зеленский ответил на обвинение Порошенко в уклонении от армии

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Фото: © Facebook/ Владимир Зеленский

Шоумен заявил, что является публичным лицом, и выразил недоумение тем фактом, что его не смогли найти.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский ответил на слова действующего лидера государства о том, что он уклонялся от армии и игнорировал повестки, высланные ему во время мобилизации в 2014–2015 годах.

Порошенко заявил, что шоумен "уклонялся от дебатов, как когда-то от армии".

Вы снова врёте, Пётр Алексеевич, — сказал Зеленский в ходе дебатов со своим соперником.

Шоумен отметил, что он — публичное лицо, выразив недоумение тем, что его не смогли найти.

Ранее о высланных Зеленскому и проигнорированных им повестках сообщило Минобороны Украины.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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