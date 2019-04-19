Зеленский ответил на обвинение Порошенко в уклонении от армии

Шоумен заявил, что является публичным лицом, и выразил недоумение тем фактом, что его не смогли найти.

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский ответил на слова действующего лидера государства о том, что он уклонялся от армии и игнорировал повестки, высланные ему во время мобилизации в 2014–2015 годах.

Порошенко заявил, что шоумен "уклонялся от дебатов, как когда-то от армии".

— Вы снова врёте, Пётр Алексеевич, — сказал Зеленский в ходе дебатов со своим соперником.

Шоумен отметил, что он — публичное лицо, выразив недоумение тем, что его не смогли найти.

Ранее о высланных Зеленскому и проигнорированных им повестках сообщило Минобороны Украины.