Зеленский ответил на обвинение Порошенко в уклонении от армии

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский ответил на слова действующего лидера государства о том, что он уклонялся от армии и игнорировал повестки, высланные ему во время мобилизации в 2014–2015 годах.
Порошенко заявил, что шоумен "уклонялся от дебатов, как когда-то от армии".
— Вы снова врёте, Пётр Алексеевич, — сказал Зеленский в ходе дебатов со своим соперником.
Шоумен отметил, что он — публичное лицо, выразив недоумение тем, что его не смогли найти.
Ранее о высланных Зеленскому и проигнорированных им повестках сообщило Минобороны Украины.
Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"
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