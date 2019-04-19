Зеленский припомнил Порошенко казусы с носом и шапкой избирателей

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Зеленский припомнил Порошенко казусы с носом и шапкой избирателей

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В ходе дебатов Владимир Зеленский решил припомнить Петру Порошенко казусы последнего во время предвыборной кампании. В частности, речь идёт и про сорванную шапку, и про хватание за нос избирателей.

Почему все ваши люди имеют по две руки? Почему вы схватили девушку за нос и сорвали шапку? Правда ли то, что конфеты "Рошен" есть в пайках у ЛНР и ДНР?— удивляется Зеленский.

Как уже сообщал Лайф, Порошенко выбил мобильный телефон из рук украинца, сорвал шапку с головы женщины и ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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