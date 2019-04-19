Порошенко назвал Зеленского красивой обёрткой, обвинив в неопытности

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе дебатов обвинил своего соперника на выборах Владимира Зеленского в неопытности и неспособности управлять страной.
— На сегодняшний день есть только красивая дорогая обёртка, за которой каждый может найти что хочет, — сказал Порошенко и упрекнул Зеленского в неопытности.
Украинский лидер отметил, что если у избирателей нет ответов на вопросы о том, как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию и выполнять функции главнокомандующего, то это слабый глава государства.
Порошенко также обвинил шоумена в уклонении от службы в армии и назвал его мешком с олигархами и бывшими "регионалами".
Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"
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