Порошенко назвал Зеленского красивой обёрткой, обвинив в неопытности

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Порошенко назвал Зеленского красивой обёрткой, обвинив в неопытности

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе дебатов обвинил своего соперника на выборах Владимира Зеленского в неопытности и неспособности управлять страной.

На сегодняшний день есть только красивая дорогая обёртка, за которой каждый может найти что хочет, — сказал Порошенко и упрекнул Зеленского в неопытности.

Украинский лидер отметил, что если у избирателей нет ответов на вопросы о том, как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию и выполнять функции главнокомандующего, то это слабый глава государства.

Порошенко также обвинил шоумена в уклонении от службы в армии и назвал его мешком с олигархами и бывшими "регионалами".

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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