Порошенко назвал Зеленского красивой обёрткой, обвинив в неопытности

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе дебатов обвинил своего соперника на выборах Владимира Зеленского в неопытности и неспособности управлять страной.

— На сегодняшний день есть только красивая дорогая обёртка, за которой каждый может найти что хочет, — сказал Порошенко и упрекнул Зеленского в неопытности.

Украинский лидер отметил, что если у избирателей нет ответов на вопросы о том, как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию и выполнять функции главнокомандующего, то это слабый глава государства.

Порошенко также обвинил шоумена в уклонении от службы в армии и назвал его мешком с олигархами и бывшими "регионалами".