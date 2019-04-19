Порошенко и Зеленский встали на колени перед украинцами

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко встали на колени перед родными всех, кто потерял близких в Донбассе.

О своей готовности сделать это заявил Зеленский, а затем призвал своего оппонента последовать его примеру. После этого нынешний гарант власти сделал то же самое.

Лайф продолжает вести прямую трансляцию жарких дебатов кандидатов на высший пост на Украине.