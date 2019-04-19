Порошенко оговорился, чуть не перепутав Авакова с Азаровым во время дебатов

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Порошенко оговорился, чуть не перепутав Авакова с Азаровым во время дебатов

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Петр Порошенко. Фото: скриншот youtube

Своего оппонента действующий глава государства назвал яркой обёрткой, за которой прячутся Азаров и Янукович.

Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко во время дебатов заявил, что его соперник на выборах шоумен Владимир Зеленский — хороший актёр и лишь яркая обёртка, которая призвана быть прикрытием для интересов бывшего премьера Украины Николая Азарова и экс-президента Незалежной Виктора Януковича.

Однако Порошенко едва не оговорился, начав произносить фамилию действующего главы МВД Украины Арсена Авакова.

Лайф вёл прямую трансляцию жарких дебатов кандидатов на высший пост на Украине.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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