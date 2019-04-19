Зеленский предрёк Порошенко встречу с прокурором

В ходе дебатов Владимир Зеленский не исключил, что после дебатов Петру Порошенко придётся встретиться с прокурором.
— Я не у прокурора и ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, возможно, придётся с ним встретиться, — так он ответил на обвинения, которыми просто сыпал украинский лидер.
Сейчас в Киеве идут дебаты между Зеленским и Порошенко, причём шоумен выглядит более уверенным, чем действующий гарант.
Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"
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