Зеленский предрёк Порошенко встречу с прокурором

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Зеленский предрёк Порошенко встречу с прокурором

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В ходе дебатов Владимир Зеленский не исключил, что после дебатов Петру Порошенко придётся встретиться с прокурором.

Я не у прокурора и ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, возможно, придётся с ним встретиться, — так он ответил на обвинения, которыми просто сыпал украинский лидер.

Сейчас в Киеве идут дебаты между Зеленским и Порошенко, причём шоумен выглядит более уверенным, чем действующий гарант.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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