Зеленский предрёк Порошенко встречу с прокурором

В ходе дебатов Владимир Зеленский не исключил, что после дебатов Петру Порошенко придётся встретиться с прокурором.

— Я не у прокурора и ничего не сделал, чтобы там быть. А вам, возможно, придётся с ним встретиться, — так он ответил на обвинения, которыми просто сыпал украинский лидер.

Сейчас в Киеве идут дебаты между Зеленским и Порошенко, причём шоумен выглядит более уверенным, чем действующий гарант.