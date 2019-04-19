Зеленский заявил, что Коломойскому может грозить тюрьма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил, что олигарху Игорю Коломойскому может грозить тюрьма в случае нарушения закона.

— По поводу господина Коломойского я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них потом будет Коломойский, — все сядут за решётку. Они сядут не за две недели, это не обещание, это серьёзная тема, это дело украинского суда, а сядут тогда, когда нарушат закон, — заявил Зеленский.

Лайф вёл прямую трансляцию жарких дебатов кандидатов на высший пост на Украине.