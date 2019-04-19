Зеленский — Порошенко: Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет

Владимир Зеленский обвинил Петра Порошенко в том, что гарант украл у украинского народа последние пять лет. Под этим сроком шоумен подразумевает правление действующего главы Незалежной.

— Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет, — заявил Зеленский Порошенко.

Во время дебатов шоумен неоднократно отмечал, что в окружении украинского президента — одни коррупционеры. Он даже удивлённо спросил у гаранта, почему у сторонников Порошенко целы обе руки. Так Зеленский напомнил обещание лидера страны рубить руки коррупционерам.