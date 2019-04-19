Зеленский — Порошенко: Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет

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Зеленский — Порошенко: Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет

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Фото: © AP Photo/Sergei Grits

Владимир Зеленский обвинил Петра Порошенко в том, что гарант украл у украинского народа последние пять лет. Под этим сроком шоумен подразумевает правление действующего главы Незалежной.

Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет, — заявил Зеленский Порошенко.

Во время дебатов шоумен неоднократно отмечал, что в окружении украинского президента — одни коррупционеры. Он даже удивлённо спросил у гаранта, почему у сторонников Порошенко целы обе руки. Так Зеленский напомнил обещание лидера страны рубить руки коррупционерам.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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