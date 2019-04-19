Порошенко и Зеленский по-разному встретили окончание дебатов — видео

Кандидаты на пост президента Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский по-разному решили завершить дебаты на стадионе "Олимпийский".

В тот момент, когда действующий гарант конституции приложил руку к сердцу и начал исполнять гимн страны, его более молодой оппонент пребывал в хорошем настроении, переговаривался со зрителями и поцеловал жену, показав после этого, что она — класс.

Тем временем дебаты на НСК "Олимпийский" подошли к концу. Все самые интересные события жаркой дискуссии кандидатов вы можете увидеть в нашей текстовой трансляции.