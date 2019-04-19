Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет на посту президента

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе дебатов с кандидатом на пост лидера государства Владимиром Зеленским заявил, что ему не стыдно за пять лет руководства страной.
Во время блицопросов на вопрос Зеленского о том, не стыдно ли ему, Порошенко ответил нет и уточнил, что гордится страной и пятью годами, в течение которых он находится у власти.
Зеленский же заявил, что действующий украинский лидер украл у народа эти пять лет.
Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"
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