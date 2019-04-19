Ведущая украинских теледебатов заявила об угрозе теракта в студии

В студии дебатов на Общественном телевидении Украины может находиться человек, который может совершить теракт. Об этом в прямом эфире заявила их модератор.

— Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я объявляю это для того, чтобы кто боится, сейчас покинул зал. Для вас есть возможность выйти из зала, — сказала она.

Напомним, теледебаты начались на общественном ТВ после встречи кандидатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Лайф вёл онлайн-трансляцию.