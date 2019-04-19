В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришёл на теледебаты

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В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришёл на теледебаты

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Фото: © РИА Новости 

Представители штаба Владимира Зеленского рассказали, почему он не пришёл на дебаты на Общественное телевидение Украины, куда приехал действующий президент страны Пётр Порошенко.

Как заявила ведущая в прямом эфире телеканала "112 Украина", представители шоумена сообщили, что он всё сказал на стадионе "Олимпийский".

Напомним, что дебаты на Общественном телевидении Украины начались с сообщения об угрозе теракта в студии, однако ни их модератор, ни Порошенко, ни зрители не покинули студию.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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