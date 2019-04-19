В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришёл на теледебаты

Представители штаба Владимира Зеленского рассказали, почему он не пришёл на дебаты на Общественное телевидение Украины, куда приехал действующий президент страны Пётр Порошенко.

Как заявила ведущая в прямом эфире телеканала "112 Украина", представители шоумена сообщили, что он всё сказал на стадионе "Олимпийский".

Напомним, что дебаты на Общественном телевидении Украины начались с сообщения об угрозе теракта в студии, однако ни их модератор, ни Порошенко, ни зрители не покинули студию.