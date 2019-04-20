Более 2 млн пользователей Рунета посмотрели дебаты Зеленского и Порошенко

Наибольшую аудиторию словесной дуэли, проходившей на стадионе "Олимпийский" в Киеве, собрали "Одноклассники".

За дебатами кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" в российском сегменте Интернета наблюдали более 2 млн человек. Об этом сообщают "Ведомости".

За трансляцией в "Одноклассниках" наблюдало около 1,5 млн человек, сообщили изданию в администрации социальной сети. Более 480 тысяч человек следили за дебатами в прямой трансляции телеканала "НТВ" в YouTube.

Транслировали дебаты в YouTube и на ВГТРК, причём эфиров было сразу два — телеканала "Россия 24" с переводом и с мнениями экспертов в программе "60 минут". В общей сложности они собрали более 70 тысяч просмотров.

Напомним, дебаты между действующим лидером страны Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". На стадионе присутствовало 22 тысячи человек. Лайф вёл текстовую и видеотрансляцию.